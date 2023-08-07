Aşure ne zaman bitiyor? Ne zamana kadar Aşure dağıtılmaya devam edilir?

Muharrem ayı, İslam takviminin ilk ayı olarak tüm İslam dünyasında özel bir anlam taşırken, içinde barındırdığı Aşure Günü ise bereket, birlik ve dayanışmanın sembolü olarak kutlanıyor. Bu geleneksel kutlama, pek çok İslam topluluğunda manevi bir değere sahip olup, geçmişten günümüze taşınan anlamlı bir ritüeldir. Peki, Aşure günü 28 Temmuz günü başlamıştı. Şimdi ise ne zaman bitiyor sorusu merak konusu oldu işte Aşure günü hakkındaki tüm detaylar...

AŞURE GÜNÜ: BİRLİĞİ VE BEREKETİ TEMSİL EDEN ÖZEL BİR GÜN

Aşure Günü, İslam dünyasında önemli bir gelenek olan Muharrem ayının onuncu gününde kutlanır. Bu gün, birlik, beraberlik, paylaşma ve bereketin sembolü olarak kabul edilir. İnanışa göre, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'un zulmünden kurtarması gibi önemli olaylar da Aşure Günü'nde gerçekleşti. Bu nedenle Aşure Günü, İslam topluluklarında manevi bir değere sahiptir.

AŞURE GELENEKLERİ: TARİH, ANLAM VE PAYLAŞMANIN ÖNEMİ

Aşure Günü, aşure tatlısının yapılması ve dağıtılması gibi özel geleneklerle kutlanır. Aşure tatlısı, çeşitli malzemelerin bir araya getirilerek yapılan ve genellikle aileler arasında, komşularla ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşılan bir yemektir. Bu gelenek, paylaşmanın, birlik ve dayanışmanın önemini vurgular. Aynı zamanda Aşure Günü, İslam toplumlarında ibadetlerin artırılması ve dua edilmesi için de bir fırsat olarak değerlendirilir.

AŞURE AYI 2023: ÖZEL GÜNÜN TARİHLERİ VE DAĞITIM SÜRESİ

2023 yılında Muharrem ayının onuncu günü, 28 Temmuz Cuma gününe denk geliyor ve bu tarih Aşure Günü olarak kutlanıyor. Muharrem ayının onuncu gününden sonra aşure yapma ve dağıtma geleneği devam ediyor.

Aşure dağıtımı, 16 Ağustos Perşembe gününe kadar sürebilir ancak bu tarihler, İslam takvimine ve yerel geleneklere göre değişiklik gösterebilir. Aşure Ayı, İslam topluluklarında manevi bir atmosferle kutlanan ve birlik beraberliği pekiştiren önemli bir dönemi simgeler.