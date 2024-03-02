Cumhuriyet öğretmeni Gülseren Göktaş son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet öğretmeni, vatan sevdalısıydı...

"Herkes bilsin, büyük bir vatanseveri kaybettik. Atatürkçü bir cumhuriyet öğretmeni Gülseren Göktaş."

Cumhuriyet öğretmeni, Vatan Partili, Ulusal Gönüllüsü Gülseren Göktaş İstanbul'da toprağa verildi. Göktaş için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet öğretmeni Göktaş'a ailesi, Görev Vakfı, Vatan Partisi ve Ulusal Kanal yöneticileri ile öğrencilerini son görevini yerine getirdi. .

"Bugün bu görüntüler size ulaşıyorsa Gülseren Göktaşlar sayesinde."

Göktaş, Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.