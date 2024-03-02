Cumhuriyet öğretmeni Gülseren Göktaş son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet öğretmeni, Ulusal Gönüllüsü Gülseren Göktaş İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Görev Vakfı, Vatan Partisi ve Ulusal Kanal yöneticileri, Vatan Partisi üyeleri, ailesi ve sevenleri katıldı.

Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Cumhuriyet öğretmeni, vatan sevdalısıydı...

"Herkes bilsin, büyük bir vatanseveri kaybettik. Atatürkçü bir cumhuriyet öğretmeni Gülseren Göktaş."

Cumhuriyet öğretmeni, Vatan Partili, Ulusal Gönüllüsü Gülseren Göktaş İstanbul'da toprağa verildi. Göktaş için Zeytinburnu Merkez Efendi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet öğretmeni Göktaş'a ailesi, Görev Vakfı, Vatan Partisi ve Ulusal Kanal yöneticileri ile öğrencilerini son görevini yerine getirdi. .

"Bugün bu görüntüler size ulaşıyorsa Gülseren Göktaşlar sayesinde."

Göktaş, Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.

Vatan Partisi MKK Üyesi Özay Gökçe mezarı başında anıldı!Vatan Partisi MKK Üyesi Özay Gökçe mezarı başında anıldı!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ulusal gönüllüsü # vatan partisi
Çok Okunanlar
Türkiye'nin deprem riski en az olan illeri!
Türkiye'nin deprem riski en az olan illeri!
Baraj doluluk oranları açılandı! Alarmlar çalıyor mu?
Baraj doluluk oranları açılandı! Alarmlar çalıyor mu?
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "adayı çek" çağrısı
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "adayı çek" çağrısı
Çağın vebası: Unutkanlık! Unutkanlığın üstesinden gelmek mümkün mü?
Çağın vebası: Unutkanlık! Unutkanlığın üstesinden gelmek mümkün mü?
Neden hıçkırırız? Sık hıçkıranlar dikkat! Sağlık sorununuz olabilir!
Neden hıçkırırız? Sık hıçkıranlar dikkat! Sağlık sorununuz olabilir!
Öne Çıkanlar Sinema ve dizilere emperyalizmin etkisi│Güneşli Sohbetler - Güneş Batum, A. Sena Keleşoğlu #canlı Sinema ve dizilere emperyalizmin etkisi│Güneşli Sohbetler - Güneş Batum, A. Sena Keleşoğlu #canlı Sızıntı büyüyor: Uzay istasyonu alarmda! Şimdi ne olacak? Sızıntı büyüyor: Uzay istasyonu alarmda! Şimdi ne olacak?