Dünyada en çok hayali kurulan meslekler belli oldu! Bakın hangi meslek ilk sırada
Finansal hizmetler şirketi Remitly açıkladı; dünyada en çok hayali kurulan meslekler seçildi! 20 meslek listede yer aldı. O meslek en az 100 bin aratma farkı ile ilk sıraya yerleşti! İlk üç sıradaki liste şaşırtıyor! İşte ayrıntılar...
Remitly'e göre dünyada en çok hayali kurulan meslekler arasında ilk sırada pilotluk yer alıyor! Şaşırtan listenin ikinci sırasında yazarlık, üçüncü sırada ise dansçı yer alıyor. En çok aratılan soru ise "Nasıl" pilot olunur" oldu. Veri belirlenirken Google aramasında "nasıl olunur" üzerinden yapılan aramaya göre meslekler seçildi. Peki listenin diğer sıralaması nasıl şekilde? İşte yanıtı...
DÜNYADA EN ÇOK HAYALİ KURULAN MESLEKLER
1. Pilot - 930.630 arama
2. Yazar - 801.200 arama
3. Dansçı - 278.720 arama
4. YouTuber - 195.070 arama
5. Girişimci - 178.380 arama
6. Oyuncu - 176.180 arama
7. Influencer - 159.180 arama
8. Programcı - 125.310 arama
9. Şarkıcı - 121.430 arama
10. Öğretmen - 114.950 arama
11. DJ - 112.360 arama
12. Blogger - 104.600 arama
13. Doktor - 104.080 arama
14. Profesör - 91.400 arama
15. Uçuş görevlisi - 88.240 arama
16. İtfaiyeci - 84.300 arama
17. Hakim - 83.800 arama
18. Avukat (Lawyer) - 79.470 arama
19. Hukukçu (Attorney) - 74.030 arama
20. Psikolog - 66.750 arama