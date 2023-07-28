Dünyada en çok hayali kurulan meslekler belli oldu! Bakın hangi meslek ilk sırada

Remitly'e göre dünyada en çok hayali kurulan meslekler arasında ilk sırada pilotluk yer alıyor! Şaşırtan listenin ikinci sırasında yazarlık, üçüncü sırada ise dansçı yer alıyor. En çok aratılan soru ise "Nasıl" pilot olunur" oldu. Veri belirlenirken Google aramasında "nasıl olunur" üzerinden yapılan aramaya göre meslekler seçildi. Peki listenin diğer sıralaması nasıl şekilde? İşte yanıtı...

DÜNYADA EN ÇOK HAYALİ KURULAN MESLEKLER

1. Pilot - 930.630 arama

2. Yazar - 801.200 arama

3. Dansçı - 278.720 arama

4. YouTuber - 195.070 arama

5. Girişimci - 178.380 arama

6. Oyuncu - 176.180 arama

7. Influencer - 159.180 arama

8. Programcı - 125.310 arama

9. Şarkıcı - 121.430 arama

10. Öğretmen - 114.950 arama

11. DJ - 112.360 arama

12. Blogger - 104.600 arama

13. Doktor - 104.080 arama

14. Profesör - 91.400 arama

15. Uçuş görevlisi - 88.240 arama

16. İtfaiyeci - 84.300 arama

17. Hakim - 83.800 arama

18. Avukat (Lawyer) - 79.470 arama

19. Hukukçu (Attorney) - 74.030 arama

20. Psikolog - 66.750 arama