Emeklilik hayatında yaşanacak en iyi 3 yer listesini sizin için belirledik. Bunların içerisinde Muğla ve İzmir'de yer alan o eşsiz yerle başı çekiyor. Peki bu yerlerin isimleri nedir? Emeklilik hayatı en güzel bu yerlerde geçer. Emekli olan insanların seveceği bu yerleri görmek için aşağı bakınız, işte emeklilik hayatında yaşanacak en iyi 3 yer listemizin tüm ayrıntıları...

Emeklilik Hayatında Yaşanacak En İyi 3 Yer

Muğla ve İzmir'deki yerler emeklilik hayatında yaşanacak üç yer içerisinde öne çıkıyor. Hazırladığımız listede Bademli, Selimiye Köyü ve Bitez beldesi adete emeklilerin hayali konumunda yer alıyor.

Bitez

Çoğunlukla İstanbullu turistlerin tercihi Bodrum'a bağlı Bitez beldesi, emeklilik hayatında yaşanacak en iyi yerlerin başında gelir. Bodrum o kadar büyümüştür ki devlet hastanesinden özel hastaneler alışveriş yapabilecek çok sayıda markete kadar her şey burada bulunur. Ama Bodrum biraz pahalı bir yerdir. Bir diğer handikabı da dağınık bir yerleşim olması. Bodrum'da emeklilerin en çok tercih ettiği yerlerin başında Bitez geliyor. Sakinliği, huzurluğu ine öne çıkan Bitez emeklilerin Ege hayali.

Selimiye Köyü

Marmaris tatil beldesi artık o kadar çok büyüdü ki sakin bir sahil kabası arayan emekliler Selimiye Köyü'ne yerleşmeye başladı. Buralar yazın oldukça kalabalık oluyor. Ancak kış aylarında sakin oluyor, bu yönüyle emeklilik hayatında yaşanacak güzel yerlerden biri. Güneşi bol günler burada emekliler bekliyor. Alışveriş, banka vs. gibi ihtiyaçlarınız için Marmaris merkezine gitmeniz gerkiyor. Ev fiyatları ise pahalıdır.

Bademli

İzmir'in Dikili ilçesine sakin bir köy olan Bademli emeklilik hayatında yaşanacak yegane yerlerden biridir. Zeytinlikleri ve bozulmamış doğası özellikle sakin bir hayat isteyen emekliler için harikadır. Köy halkı genelde mübadele göçmenidir. Kalem Adası ise Bademli'nin en turistik yeridir. Taze lezzetleri, temiz havası ve sakin yaşamı ile emeklilerin gözdesi konumundadır Bademli.