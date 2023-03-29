EYT işlemlerinde kritik karar!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis'te gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarının mesailerine yönelik düzenleme yapılacağını söyleyen Elitaş, şu ifadeleri kullandı:

- EYT'li vatandaşların emeklilik işlemlerinin hızlandırılması için SGK çalışanlarına 3 ay süreyle fazla mesai ücreti verilecek.

1 BUÇUK MİLYON KİŞİ BAŞVURDU

EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, emeklilik için başvuru yapanların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerindeki telaşı devam ediyor. Müdürlüklerde emeklilik başvurusu taleplerini alan personelin yoğun mesaisi sürüyor. EYT kapsamında 2 milyon 250 bin sigortalının emeklilik başvurusu yapmasının beklendiği SGK müdürlüklerinde, rakam 1,5 milyona yaklaştı.