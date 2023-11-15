Geleneksel Türk Mutfağının Yeni Gözdesi Tavuk Oldu!

Geleneksel Türk Mutfağında en çok sevilen yiyecek türleri arasında yer alan dana ve kuzu son zamanlarda yerini tavuğa bıraktı. Aydın’da ev hanımlarına yardımcı olmak amacıyla açtığı mekanla ev ve iş yerlerine kızarmış tavuk ve tavuk ızgara servisi yapan Adem Ecevet, tavuk tüketiminin her geçen gün arttığını belirtti.

Evlere Servis Ediliyor!

Türkiye’de kadınların çalışma alanlarındaki yoğunluğunun artması ile birlikte yemek kültüründe de ciddi değişikliklerin yaşandığı belirtildi. Eskiden kadınların önemli bir kısmı ev hanımlığı yaparken bugün pek çok kadının çalışması ile birlikte evlerde de yemek hazırlanması işi hanımlardan ziyade işletmelere kaldı. Artık çalışan kadınların yemek yapacak zaman bulamamaya başladığını belirten Adem Ecevet, günlük yemeklerin bile tesislerde hazırlanıp evlere servis edilmeye başlandığını söyledi.

Yeni Sistem Daha Hesaplı

Yaklaşık 10 yıl önce hanımlardan gelen talep üzerine böyle bir işe giriştiğini belirten Adem Ecevet: