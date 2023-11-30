İstikbal Belçika'da 3. Mağazasını Açtı

İstikbal’in yurtdışındaki yeni durağı Belçika oldu. 12 Kasım’da Belçika’nın Limburg şehrindeki Houthalen bölgesinde gerçekleştirilen açılışa Houthalen Belediye Başkanı Alain Yzermans, İstikbal Bölge Yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Mağaza açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Alain Yzermans, “Şehrimize güzel bir marka ve mağaza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstikbal gibi değerli bir markanın şehrimizde var olması bizleri çok mutlu ediyor.” diyerek mağaza sahipleri Erkan Ünlüsoy ve Neslihan Ünlüsoy’a bölgeye gerçekleştirdikleri yatırım adına teşekkürlerini iletti. 1.000 m2 büyüklüğündeki mağaza İstikbal’in Belçika’daki 3., 2023’te yurt dışında açılışı yapılan 6. mağazası oldu.

Modern mağazacılık anlayışını ve üstün hizmet kalitesini 50’den fazla ülkeye taşıyan İstikbal, dünyanın birçok farklı noktasındaki müşterilerine konforlu ve yenilikçi mobilyalarını ulaştırmaya devam ediyor.