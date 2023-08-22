Kazalardan belalardan korunma ve manevi güç kazanma duaları

Maneviyatımızı korumak ve belalardan uzak durmak için okunan dualar, pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Kaza, bela ve musibetlere karşı gelen dualar maneviyatımızı güçlendirmek ve korumak adına önemlidir. İşte manevi açıdan güç kazandıran ve belalardan korunmanıza yardımcı olacak en etkili dualar...

KAZALARDAN BELALARDAN KORUNMA VE MANEVİ GÜÇ KAZANMA DUALARI

Kaza, Bela ve Musibetlerden Korunma Duası:

‘’Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.’’

Bu dua, Allah'a sığınma, güç ve kuvvet isteme amacı taşır. Her an Allah'ın isteğine teslim olmanın ve O'na güvenmenin ifadesidir.

Ayetel Kürsi, Nas Suresi ve Felak Suresi:

Bu sureler de belalardan korunma amacıyla sıkça okunur. Ayetel Kürsi'nin gücü, Nas ve Felak surelerinin sığınma etkisi ile birleşerek maneviyatımızı güçlendirebilir.

'Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi...' Duası:

"Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim."

Bu dua, çeşitli belalardan korunma amacı taşır. Üç defa okunarak Allah'a sığınma ve O'ndan yardım dileme ifadesidir.

'Hasbiyallahü ve ni’mel vekil' Duası:

"Hasbiyallahü ve ni’mel vekil."

Her türlü korku anında ve zorluklarla karşılaşıldığında okunabilecek bu dua, güvence ve emniyet duygusu sağlayabilir.

İstigfar Okuma:

"Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh."

Dertlerden Korunma Duası:

"Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah."

Tehlikeyi Önleme Duası:

"Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah."

Taha Suresi'nin 37. ve 39. âyetleri arasındaki kısım