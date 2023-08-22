Kazalardan belalardan korunma ve manevi güç kazanma duaları

Kaza, bela ve musibetlerden korunma gayesiyle okunan dualar, maneviyatımızı yükseltmek ve Allah'a sığınmak amacı taşır. Manevi açıdan güçlendiğimizde zorlu durumlarla başa çıkmak daha kolay olabilir,  işte kazalardan belalardan korunma ve manevi güç kazanma adına etkili dualar:

Kazalardan belalardan korunma ve manevi güç kazanma duaları
Kazalardan belalardan korunma ve manevi güç kazanma duaları

Maneviyatımızı korumak ve belalardan uzak durmak için okunan dualar, pek çok kişinin merak ettiği bir konudur. Kaza, bela ve musibetlere karşı gelen dualar maneviyatımızı güçlendirmek ve korumak adına önemlidir. İşte manevi açıdan güç kazandıran ve belalardan korunmanıza yardımcı olacak en etkili dualar...

Kazalardan belalardan korunma ve manevi güç kazanma duaları

KAZALARDAN BELALARDAN KORUNMA VE MANEVİ GÜÇ KAZANMA DUALARI

Kaza, Bela ve Musibetlerden Korunma Duası:
‘’Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim.’’
Bu dua, Allah'a sığınma, güç ve kuvvet isteme amacı taşır. Her an Allah'ın isteğine teslim olmanın ve O'na güvenmenin ifadesidir.

Ayetel Kürsi, Nas Suresi ve Felak Suresi:
Bu sureler de belalardan korunma amacıyla sıkça okunur. Ayetel Kürsi'nin gücü, Nas ve Felak surelerinin sığınma etkisi ile birleşerek maneviyatımızı güçlendirebilir.

'Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi...' Duası:

"Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim."

Bu dua, çeşitli belalardan korunma amacı taşır. Üç defa okunarak Allah'a sığınma ve O'ndan yardım dileme ifadesidir.

Kazalardan belalardan korunma ve manevi güç kazanma duaları

'Hasbiyallahü ve ni’mel vekil' Duası:

"Hasbiyallahü ve ni’mel vekil."

Her türlü korku anında ve zorluklarla karşılaşıldığında okunabilecek bu dua, güvence ve emniyet duygusu sağlayabilir.

İstigfar Okuma:

"Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh."

Dertlerden Korunma Duası:

"Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah."

Kazalardan belalardan korunma ve manevi güç kazanma duaları

 Tehlikeyi Önleme Duası:

"Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah."

 Taha Suresi'nin 37. ve 39. âyetleri arasındaki kısım

30 dakikalık yürüyüş tansiyon ilacı kadar etkili! Yürüyüşün tansiyona etkisi kanıtlandı tansiyon ilaçlarına veda30 dakikalık yürüyüş tansiyon ilacı kadar etkili! Yürüyüşün tansiyona etkisi kanıtlandı tansiyon ilaçlarına vedaSağlık
# dua # kaza beladan korunma
Çok Okunanlar
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
İstanbul'da barajlarda su bitti mi? İSKİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
SON DAKİKA: Deprem mi oldu?
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Kayseri'de yer yerinden oynadı!
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Saksı çiçeklerinin sineklenmesi nasıl önlenir? İşte tüm sinekleri yok etme tekniği
Öne Çıkanlar Hakan Fidan KKTC hakkında ilk kez konuştu! "BM'nin tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz" Hakan Fidan KKTC hakkında ilk kez konuştu! "BM'nin tarafsızlığını yitirdiğine inanıyoruz" Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif! Beşiktaş'tan Arsenal stoperi Rob Holding'e yeni teklif!