30 dakikalık yürüyüş tansiyon ilacı kadar etkili! Yürüyüşün tansiyona etkisi kanıtlandı tansiyon ilaçlarına veda

Sağlığımızı korumak ve geliştirmek için düzenli egzersiz yapmanın önemi her geçen gün daha fazla vurgulanıyor. Batı Avustralya Üniversitesi'nden Dr. Michael Wheeler ve ekibinin yaptığı son araştırma, günlük 30 dakikalık yürüyüşün sağlık açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Araştırma, özellikle tansiyon üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne seriyor.

30 DAKİKALIK YÜRÜYÜŞ TANSİYON İLACI KADAR ETKİLİ!

Batı Avustralya Üniversitesi'nden Dr. Michael Wheeler ve ekibinin gerçekleştirdiği bir araştırma, sadece her sabah 30 dakika süren egzersizin, tansiyonu düşürmede tansiyon ilaçları kadar etkili olabileceğini ortaya koydu. Araştırma kapsamında, 55-80 yaş aralığındaki 35 kadın ve 32 erkeğe üç farklı günlük plan uygulandı. Deney sonuçları, düzenli egzersizin tansiyonu düşürmede etkili olduğunu gösterdi.

Araştırma, katılımcıların farklı planları sırasıyla denemesini içeriyordu. İlk planda katılımcılar 8 saat boyunca oturdu, ikinci planda 1 saatlik oturma sürecinin ardından 30 dakikalık orta yoğunluklu yürüyüş yaptıktan sonra tekrar 6.5 saat oturdu. Üçüncü planda ise, 1 saat oturup ardından 30 dakika yürüdükten sonra her 30 dakikada bir 3 dakikalık hafif yoğunlukta yürüyüşler yaptılar. Deneyler laboratuvar ortamında yapıldı ve katılımcılar deney günleri ile önceki günlerde aynı yemekleri tüketti.

Sonuçlar, egzersiz içeren planların uygulandığı günlerde, egzersiz içermeyen planlara kıyasla hem kadınların hem de erkeklerin tansiyonlarının düşük olduğunu gösterdi. Bu etki özellikle sistolik kan basıncında daha belirgin olarak ortaya çıktı. Sistolik kan basıncı, kalp kasıldığı anki tansiyonu temsil ederken, diastolik kan basıncı ise kalp gevşediği anki tansiyonu ifade eder. Özellikle kadınlarda 3 dakikalık kısa yürüyüşler ekstra fayda sağlarken, erkeklerde bu etki daha zayıf görüldü.

Araştırmacılar, cinsiyetler arası bu farkın nedenini tam olarak açıklayamasa da, kadınların menopoz sonrası dönemde olmalarının ve daha yüksek kalp-damar hastalığı riski taşımalarının etkili olabileceğini düşünüyor. Dr. Wheeler, egzersizin tansiyon üzerindeki olumlu etkisinin, bu yaş grubunda tansiyon ilaçlarının beklenen etkisine denk olduğunu ifade ediyor.

İngiliz Kalp Derneği'nden Chris Allen'a göre, bu araştırma, fiziksel aktivitenin tansiyonu düşürerek kalp krizi ve inme riskini azaltma konusundaki birçok bulguyu desteklemektedir. Bu sonuçlar, düzenli egzersizin kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkisini vurgulamaktadır.