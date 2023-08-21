Türk doktorların yeni araştırması, ölümcül beyin anevrizmasını aydınlatıyor!

Beyin cerrahisinin en tehlikeli durumlarından biri olarak kabul edilen beyin anevrizmaları, yani damarların balonlaşması, her 100 kişiden 3 ila 8'inde görülüyor. Anevrizmanın yırtılması sonucu ortaya çıkan beyin kanamaları ise genellikle ölümcül olabiliyor. Ancak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarının yaptığı son araştırma, anevrizma yırtılmadan önce hangi durumların kanama riskini artırdığını belirlemekte yardımcı oluyor.

Anevrizma, beyin damarlarının kesişim noktalarında tansiyon, kolesterol gibi etkenlerle oluşan baloncuklardır. Eğer yırtılmadan teşhis edilebilirse, cerrahi veya girişimsel yöntemlerle tedavi edilebilir. Ancak yırtıldığında beyin kanaması meydana gelir ve bu durum beyin cerrahisinin en korkulan tablolarından biridir. İstatistiklere göre, beyin anevrizması yırtıldığında hayatta kalan hasta sayısı oldukça düşüktür.

TÜRK DOKTORLARIN YENİ ARAŞTIRMASI, ÖLÜMCÜL BEYİN ANEVRİZMASINI AYDINLATIYOR!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarının gerçekleştirdiği araştırma, henüz yırtılmadan teşhis edilen anevrizmaların hangilerinin yırtılma riskinin daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, var olan baloncuk üzerinde başka "yavru" baloncuklar bulunuyorsa, kanama riski üç kat artıyor. Bu yavrulu anevrizmaların yüzde 20'si bulunuyor.

Türk Nöroşirürji Dergisi'nde de yayınlanan araştırmayı gerçekleştiren ekipten Doç. Dr. Murat Şakir Ekşi, kanayan anevrizmalarda, yapılacak müdahalenin net olduğunu ama henüz yırtılmamış olan anevrizmaların hangisine 'acilen' müdahale edilmesi gerektiği konusunda literatürde bir boşluk bulunduğunu kaydedip, yaptıkları çalışmanın bu 'gri alana' yönelik olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi: "Kanama olmadan, hayati risk daha ortaya çıkmadan, müdahaleyi ne zaman yapmalıyız? Bu net değil literatürde, kesin bir bilgi yok. Biz de kendi hastanemizin beyin cerrahisi kliniğinde müdahale ettiğimiz, ön beyin bölgesindeki kanamış ve kanamamış anevrizmaların hangilerinin kanamaya daha yatkın olduğunu, hangilerinin kanamasının daha geç dönemde gerçekleştiğini ayırt edecek şekilde bir çalışma yaptık. Bunun için literatürdeki benzer çalışmaları da tek tek tarayıp analiz ettik. Bu hastaların ne zaman ameliyat olup olmaması gerektiği konusunda daha net bilgi vermek açısından önemli bir argüman ortaya koymuş olduk."

Ayrıca, araştırma sigara içen hastaların, genç yaş ve özellikle 50 yaş altı hastaların anevrizma yırtılma riskini artırdığını gösterdi. Bu nedenle, anevrizma tespit edilen hastaların, özellikle risk faktörlerini taşıyan genç hastaların, en erken sürede tedavi edilmesi önem taşıyor.

Araştırma, beyin anevrizmalarıyla ilgili teşhis ve tedavi süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlayarak, bu ölümcül durumun etkilerini azaltmayı hedefliyor.