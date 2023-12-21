Kış Gündönümü Geldi! 21 Aralık Neden Önemli? Kaç Saat Sürecek? Türkiye'de Kaç Saat Yaşanacak?

En uzun gece her yerde konuşulmaya başlandı. 21 Aralık günü için en uzun gece olmasının ne anlama geldiği ise merak edilmeye devam ediliyor. Çoğu insan Kış gündönümü olarak da bilinen 21 Aralık gününün neden önemli olduğunu merak ediyor. 21 Aralık'ta hangi ilde en uzun gece yaşanacak? Türkiye'de en uzun gece kaç saat sürecek?

Kış mevsiminin başlangıcı olan kış gündönümü çoğu insanın merakla beklediği bir gündür. Bu nedenle insanlar bugün ne olacağını öğrenmek isterler. Peki kış gündönümünden hangi iller ne kadar etkilenecek? İşte 21 Aralık kış gündönümüne dair en çok merak edilen detaylar...

Kuzey yarım kürede gölgelerin en uzun olduğu gündür. 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşandıktan sonra 23 Aralık'tan itibaren geceler kısalıp gündüzler uzamaya başlayacak.

KIŞ DÖNÜMÜ NE DEMEK? NEDEN ÖNEMLİ?

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesine dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.

Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

DİĞER GÜNDÖNÜMLERİ NE ZAMANA DENK GELİYOR?

21 MART (EKİNOKS): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 HAZİRAN (YAZ GÜNDÖNÜMÜ): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 EYLÜL (EKİNOKS): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.