Araç Sahiplerinin Yüzü Bir Türlü Gülmedi! 21 Aralık 2023 Günü Güncel Akaryakıt Fiyatları Kaç TL Oldu?

Akaryakıt fiyatları günlük olarak değişmektedir. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği bir mesele olan akaryakıt fiyatları belirlenirken Brent petrol üzerinden uygulama yapılır. Bir süredir akaryakıtta indirim beklentisi oluşmuş olsa da benzin fiyatlarının düşmemesi hala merak uyandırmaya devam ediyor. 21 Aralık 2023 günü akaryakıt fiyatları nasıl değişti? İşte güncel fiyatları...

İSTANBUL'DA 21 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34.50 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.50 TL/L

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.63 TL/LT

ANKARA'DA 21 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 35.17 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.12 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.50 TL/LT

İZMİR'DE 21 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 35.36 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı: 36.37 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı: 18.27 TL/LT