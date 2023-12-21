Dolar, Euro ve Sterlinde Yükseliş Devam Ediyor! Kaç TL Oldu? 21 Aralık 2023 Günü Güncel Döviz Kuru...
Dolar , euro ve sterlin her gün en çok değişen oranlara sahiptir. Bu nedenle çoğu insan canlı döviz kurunu yakından takip eder. Döviz kuru dalgalı devam etse de takip etmek mümkündür. Peki 21 Aralık 2023 günü döviz kuru kaç TL'den değer buldu?
Dolar, euro ve sterlin hem Türkiye'de hem de küresel piyasalarda en çok tercih edilen döviz türlerindendir. Bu döviz türlerinin kaç TL olduğunu öğrenerek güncel fiyatları bulmak mümkündür. Peki 21 Aralık 2023 günü dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? Canlı döviz kurunu takip edenler bugün nasıl bir manzara ile karşılaştı?
21 ARALIK DOLAR, EURO VE STERLİNİN KAPALIÇARŞI'DAKİ FİYATLARI
Dolar Alış: 29,13
Dolar Satış: 29,17
Euro Alış: 31,78
Euro Satış: 31,91
Sterlin Alış: 36,61
Sterlin Satış: 36,83
21 ARALIK SERBEST PİYASADA DOLAR, EURO VE STERLİNİN FİYATLARI
Dolar Alış: 29,15
Dolar Satış: 29,16
Euro Alış: 32,02
Euro Satış: 32,04
Sterlin Alış: 36,91
Sterlin Satış: 36,97
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