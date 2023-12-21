Altının Yükselişi Devam Ediyor! Kaç TL Oldu? 21 Aralık 2023 Perşembe Günü Güncel Altın Fiyatları...

Altın fiyatları sürekli olarak değişmeye devam ediyor. altın fiyatları sürekli değiştiği için insanlar sürekli olarak bu fiyatları merak etmektedirler. Bu fiyatlar güncellenmeye devam edilirken çoğu insan fiyatları internetten öğrenmektedir. "Gram altın kaç TL" oldu ya da "Altın fiyatları düşecek mi?" sorusunun cevabını internetten öğrenmeye çalışırlar. Peki altın kaç TL oldu? 21 Aralık'ta güncel altın fiyatları...

Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın Aralık günü alış fiyatını 1907.83 TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1907.41 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12324.57 TL, satış fiyatı da 12525.25 TL’dir.

21 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış Fiyatı: 1907.83

Satış Fiyatı: 1907.41

ÇEYREK ALTIN

Alış Fiyatı: 3090.93

Satış Fiyatı: 3139.13

YARIM ALTIN

Alış Fiyatı: 6180.17

Satış Fiyatı: 6287.9

TAM ALTIN

Alış Fiyatı: 12324.57

Satış Fiyatı: 12525.25

CUMHURİYET ALTINI

Alış Fiyatı: 12609.70

Satış Fiyatı: 12826.18

ATA ALTIN

Alış Fiyatı: 12607.58

Satış Fiyatı: 12821.69

GREMSE ALTIN

Alış Fiyatı: 30612.41

Satış Fiyatı: 31197.42