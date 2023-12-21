Meteoroloji Uyardı: Çok Kuvvetli Yağmur Geliyor! O İller Dikkat Etsin! 21 Aralık 2023 Günü İl İl Hava Durumu...
Türkiye'de aynı anda birden fazla iklimsel özelliği gözlemleyebildiğimiz için mevsimlerin genel hava olaylarını yaşama şekilleri de farklı olabilir. 21 Aralık 2023 için Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. 21 Aralık 2023 Perşembe günü hava nasıl olacak?
Bugün için hava durumu raporu yayınlandı. Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu (Siirt dışında), Tekirdağ, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Akdeniz, Balıkesir, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde kuvvetli, Antalya çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Peki 21 aralık 2023 günü illerde hava nasıl olacak?
21 ARALIK 2023 GÜNÜ İL İL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'da yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı ve Orta Akdeniz kıyılarında güneydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50 ila 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok çok bulutlu, Orta Karadeniz (Samsun dışında), Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40 ila 70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Siirt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MARDİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu