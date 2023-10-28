Manisa'da Yetiştiriliyor! Lezzeti Sayesinde Büyük Talep Görüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi'nde cennet hurması, lezzeti sayesinde büyük talep görüyor ve yoğun bir şekilde yetiştiriliyor. Cennet hurması hasat zamanı geldi ve kurutma işlemleri başladı. Canlı hurma meyvesi 15 TL'den satılırken, bu yıl kurutulmuş hurma 200 TL'ye alıcı buluyor. Geçen yıl, yurtdışından gelen talepleri karşılamakta zorlandıklarını ifade eden üreticiler, diğer üreticilere üzüm bağlarını cennet hurması yetiştiriciliği için kullanmalarını öneriyorlar.

Manisa'da Yetiştiriliyor

Manisa'da Yetiştiriliyor

Alaşehirli bir denizcinin gemide çalışmasının ardından, tatil dönüşünde kendi evinin balkonunda cennet elması kurularını kurutup arkadaşlarına hediye etmesiyle başlayan hikaye, Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'nde cennet elması kurusu üretimine dönüştü. Bugün, Kavaklıdere Cennet Hurması olarak adlandırılan bu lezzetli kurular dünya pazarlarında önemli bir yer edinmiş durumda. Ürünün satışını yapan Recep Kılıç, kendi serasında kuruttuğu cennet hurmalarını hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarlamayı sürdürüyor.

Alaşehir'in kırsal Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan Recep ve Sevim Kılıç çifti, evlerinin bahçesinde kurdukları sera aracılığıyla cennet hurması ticareti yapıyor. Kendi bahçelerinden topladıkları cennet elmasını, aynı mahalle sakinlerinin bahçelerinden satın alarak elde ediyorlar. Bu cennet elmalarını topladıktan sonra soyup serada kurutmak suretiyle Kılıç çifti, cennet hurması kurusu ticaretini hem yurt içinde hem de yurt dışında sürdürmektedirler.

Lezzeti Sayesinde Büyük Talep Görüyor

Lezzeti Sayesinde Büyük Talep Görüyor

Kadın işçiler cennet elmasının rekoltesinin düşük, ama kaliteli olduğunu dile getirirken, enflasyonun yüksek olduğunu, mazot ve işçi ücretlerinin ise yüksek olduğu şikayetinde bulundu.

Bahçede dalından toplayan ve serada soyan olmak üzere günde ortalama 20 işçi istihdam eden Recep Kılıç şu sözleri söyledi:

"Denizci bir arkadaşımızın 2014 yılında, tatile geldiğinde balkonunda kuruttuğu, cennet elması kurularını arkadaşlarına götürmesiyle başlayan 'Kavaklıdere Cennet Hurması' serüveni, günümüzde bütün dünyanın tanıdığı bir meyve haline geldi. 2016 yılında iç pazarda pazarlamak üzere başladığımız cennet hurması satışlarına artık yetişemiyoruz. Geçen yıl Moskova’dan 15 -20 ton Kavaklıdere Cennet Hurması talebi aldık, ancak talepleri karşılayamadık. Bölgemizde yaklaşık 800 dönüm alanda cennet elması yetiştiriliyor. 240 ton civarında bir rekolte bekliyoruz. Çiftçilerimiz üzüm bağlarını söküp, cennet elması üretimine dönüyor. Çünkü cennet elması ekonomik olarak daha karlı. Geçen yıl 4 ton cennet elması kurusu üretimi yaptım. Bu yıl hedefimiz 6 tonu geçmek. Geçen yıl 7 TL’ye aldığımız cennet elmasının kilosu bu yıl 15 TL. Henüz piyasa açılmadı ama bu yıl cennet elması kurusunun fiyatı 200 TL civarında olacak. Ürettiğimiz ürünleri şu anda ihracatçı firmalarla görüşüyoruz. Henüz sezon tam başlamadı. Geçen yıl Almanya ve Hollanda’ya ürün gönderdik. Bu yıl daha çok alternatif var, pazar bulma sıkıntımız yok ancak ürün yetersiz kalıyor. Çiftçilerimizin, üzüme alternatif ürün olarak, cennet elmasını tercih etmelerini tavsiye ediyoruz"

Recep Kılıç’ın en büyük destekçisi ve yardımcısı olan eşi Sevim Kılıç ise ifadelere yer verdi: