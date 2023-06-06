Netflix'ten aile yapısına darbe! Cinsiyetsizliği normalleştiren içerikler arttı

Son yıllarda artan cinsiyetsizlik politikasıyla ilgili Netflix büyük atılımlar gerçekleştirdi. Uzmanlar çocukların bile erişebildiği bu platformun politikası hakkında uyardı. Adeta aile yapısına karşıt içerikleri artıran ve aile bağlarını koparan Netflix son olarak Feria aldı bir içeriğinde "aileyi korkunç" bir öğe olarak gösterdi. Aile ortamının gençlerin gelişimini gerilettiğine dair içerikleri artırdı. Bir an önce bu tarz içeriklerin kaldırılması ve Netflix'in yayın politikasına müdahale edilmesine yönelik sosyal medyada bazı anne ve babalara paylaşımlarda bulundu.

NETFLİX'İN AMACI NE?

Dinsel öğeleri öne çıkaran tarikat ve fantastik bir tür olan Feria'da ailenin bireysel hasarlar bıraktığını gösteren dizi de aynı zamanda gençler istedikleri cinsiyette yaşamalı ve bunun önüne geçenler yobaz olarak anıldı.

Bu tarz dizilerde olan artış konusunda herhangi engelleyici bir politika izlenmemesi uzmanları harekete geçirdi. Çocukların ve gençlerin maruz kaldığı bu algı gelişimsel süreci hasarlı bıraktığının bir kez daha altı çizildi.

Özellikle Türk örf ve adetlerinde güçlü olan aile kurumunun çocukların ve gençlerin korunduğu bir alana yapılan bu saldırılarda sosyal medyayı sosyal içeriklerin kullanılması tehlikenin boyutunu bir kez daha gösterdi.

Netflix dizileriyle adeta cinsiyetsizlik politikasını sahiplendiğini bir kez daha kanıtladı. Dünya çapında ekonomik bir çöküşte olmasına rağmen bu içerikleri yayınlaması ailelerde de tepkiye neden oldu.

Avrupa'da yürütülen ve tüm dünyaya yayılan LGBT dernekleri üstü kapalı destekleyen Netflix, şimdilerde ise politikalarını daha yaygın hale getirdi. Peki kim Netflix'e dur diyecek? Aileler sosyal medyadan Netflix'e dair kısıtlamaların artması gerektiğini söyledi.