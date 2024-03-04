Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi

Tanıtım toplantısında konuşan Shelton Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kırkıncıoğlu “Shelton Bodrum projesiyle ulaşılabilir lüksü erişilebilir lüks haline getirdik” dedi.

Bodrum’da her biri 3+1 140 metrekareden oluşan toplam 104 adet villa inşaatının yapımına devam ettiklerini söyleyen Shelton Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kırkıncıoğlu; Lüks konut alanında mimari ve tasarımın ön plana çıktığı bilhassa pandemi sonrasında oluşan yatay mimariye olan ilginin artması ile Bodum’da kendilerine ait olan arsa üzerine Shelton Bodrum projesini hayata geçirdiklerini söyledi.