Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi

Shelton Bodrum 30.000 metrekare alan üzerinde gerçekleştirdiği 104 villadan oluşan projesinin tanıtımını Raffles İstanbul’da gerçekleştirdi.

Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi
Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi
Editör: Uğur Çam
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Tanıtım toplantısında konuşan Shelton Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kırkıncıoğlu “Shelton Bodrum projesiyle ulaşılabilir lüksü erişilebilir lüks haline getirdik” dedi.

Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi - Resim : 1Bodrum’da her biri 3+1 140 metrekareden oluşan toplam 104 adet villa inşaatının yapımına devam ettiklerini söyleyen Shelton Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kırkıncıoğlu; Lüks konut alanında mimari ve tasarımın ön plana çıktığı bilhassa pandemi sonrasında oluşan yatay mimariye olan ilginin artması ile Bodum’da kendilerine ait olan arsa üzerine Shelton Bodrum projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi - Resim : 2

Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi - Resim : 3

Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi - Resim : 4

Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi - Resim : 5

Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi - Resim : 6

Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi - Resim : 7

Shelton Bodrum lüksü ulaşılabilir ve erişilebilir hâle getirdi - Resim : 8

# bodrum # lüks villa
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