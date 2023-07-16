Yaban hayvanları tazminat bedelleri belli oldu! Bu memeli yaban hayvanlarını vurmanın cezaları arttı

Avcılık ile uğraşmayı seven tanıdıklarınız olabilir. Peki avlanmaya giderken, hangi hayvanları vurmanın yasak olduğunu biliyor musunuz? Tarım Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiş, avlanması yasak ve o hayvanları vurmanın tazminat bedelleri

PARS LEOPARI

Anadolu'nun doğu bölgesinde de yaşayan Pars Leoparı'nı vurmanın cezası, Tarım Orman Bakanlığı tarafından belirlendi.

Pars Leoparı'nı vurmanın tazmimat bedeli, 2023 - 2024 cezalarına göre 1.200.000 TL olarak belirlendi.

ANADOLU YABAN KOYUNU VE YABAN KOYUNU

Bozkırlara özgü olan Anadolu Yaban Koyunu, genellikle, Konya bölgesinde görülmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen, Anadolu Yaban Koyununu vurmanın tazmimat bedeli 600.000 TL olarak belirlendi.

ANADOLU YABAN KEÇİSİ

Üstün uyum yeteneğiyle Dünya'da çok geniş bir alanda yaşayabilen Yaban keçisi, Türkiye'de Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde deniz seviyesinin 4000-4500 m yüksekliklerine ulaşan sarp dağlarda rastlamak mümkündür. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen, Anadolu Yaban Keçisi'nin avlamanın tazminat bedeli 300.000 TL olarak belirlendi.

ALAGEYİK VE ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ

Dama dama dama (Anadolu alageyiği) : Dünyada yabani alageyiklerin en saf olarak bulunduğu tek yer Türkiye'de Antalya ilidir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen, Anadolu Alageyik vurmanın tazminat bedeli 200.000 TL olarak belirlendi.

BOZ AYI, ÇİZGİLİ SIRTLAN VE KARAKULAK

Anadolu'nun birçok birçok bölgesinde ormanlarda yaşayan bu yaban hayvanlarını vurmanın tanzim bedeli Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tazminat bedeli 60.000 TL olarak belirlenmiştir.

KIZIL GEYİK

Türkiye'de alageyiğin doğal olarak bulunduğu tek bölge olan Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, türün aynı zamanda gen merkezidir. Geyik, Anadolu tarih ve kültüründe önemli bir değere sahiptir. Türk sanatının hemen her döneminde geyik figürünü sıkça görmek mümkündür.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen, Kızıl Geyik vurmanın tazminat bedeli 60.000 TL olarak belirlendi.

AKDENİZ FOKU

Akdeniz fokları daha çok insanlardan uzak kıyı, mağara ve kovuklarda yaşar. Özellikle kayalık sahiller, bu canlıların yaşaması için çok uygun alanlardır. Ülkemizde de İzmir'in Foça ilçesi dolaylarında bu canlının görüldüğüne şahit olunur.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen, Akdeniz Foku vurmanın tazminat bedeli 25.000 TL olarak belirlendi.

Ülkemizde dağ ceylanı tek bir popülasyon halinde ve sadece Kırıkhan ilçesinin Türkiye Suriye sınır hattında oldukça dar bir alanda bulunmaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen, ceylan vurmanın tazminat bedeli 40.000 TL olarak belirlendi.

VAŞAK, YABAN KEDİSİ VE SAZ KEDİSİ

Ağaçsız açık alanlardan ve yerleşim yerlerinden mümkün oldukça uzak durur, kayalık ve dağlık bölgeleri tercih eder. Bayağı vaşaklar Türkiye'de Tunceli, Antalya, Ardahan, Bolu, Çankırı, Kars, Kastamonu, Erzurum, Sivas, Artvin ve Rize'de bulunur.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen bu yaban hayvanlarını vurmanın tazminat bedeli 30.000 TL olarak belirlendi.

SU SAMURU

Su samuru tatlı su ve acı su ile deniz habitatlarının çok geniş bir dağılımından yararlanır. Göllerde, sazlık ve çeşitli sulak alanlarda, sulama kanallarında ve deniz kıyılarında bulunabilir. Her büyüklükteki nehir ve ırmaklar su samurunun yaşama alanı olabilmektedir.

Su samurlarını vurmanın tazminat bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15.000 TL olarak belirlendi.

KARACA

Türkiye'de Karadeniz ve Marmara bölgelerinin tamamında; Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin belirli kısımlarında dağlık veya ormanlık alanlarda karacayla karşılaşabilirsiniz.

Karaca vurmanın tazminat bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15.000 TL olarak belirlendi.

KURT, ALACASANSAR VE OKLU KİRPİ

Anadolu'nun birçok bölgesinde ormanlarda yaşayan bu yaban hayvanlarını vurmanın tazminat bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 6.000 TL olarak belirlendi.

PORSUK, GELİNCİK, KOKARCA, KAKIM VE SİNCAP

Yaşam alanı Ormanlık ve ağaçlık bölgeler, parklar ve korularda yaşarlar. Kış uykusuna yatmazlar ancak soğuk havalarda birkaç gün süren uyuşukluk dönemleri olur. Çiftleşme dönemi dışında yalnız yaşayan bu sevimli yaban hayvanlarını vurmanın tazminat bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1.200 TL olarak belirlendi.

KUYRUKSÜREN VE KAYA SANSARI

Ağaç sansarları, sık çam ormanlarında yaşar. Yuvalarını ağaç kovuklarına veya açık yerlerde kazdıkları çukurlara yaparlar. Yaşamlarının büyük bölümü ağaç tepelerinde geçer. Çok iyi tırmanmakla beraber yerde çok hızlı koşan bu yaban hayvanlarını vurmanın tazminat bedeli, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 600 TL olarak belirlendi.