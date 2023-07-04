Yemeksepeti Türkiye'nin tatlı haritası'nı açıkladı

Türkiye'nin Tatlı Haritası'nda dikkati çeken performansıyla ekler, 2021'den itibaren 7. sıradan 4. sıraya yükselerek 2022 ve 2023'te zirveye yerleşti. Sütlaç, istikrarlı biçimde ikinci sırada yer alırken, waffle, istikrarlı bir şekilde üçüncü sırada pozisyon elde etti. Sufle ise 2022 ve 2023'te sırasıyla 4. ve 6. sıraya geriledi.

TATLILAR SIRALAMASINDA BEKLENMEDİK DEĞİŞİMLER

Geleneksel lezzetlerden baklava, 2019'da 11. sıradan 2023'te 4. sıraya yükseldi. Çıkış yapanlar listesinde ise geleneksel tatlılar olarak tulumba ve güllaç yer aldı.

Sabit kalmayı tercih eden kazandibi ve trileçenin sadık bir tüketici kitlesi olduğu belirlendi. Mozaik pasta ve Kemalpaşa tatlısı gibi lezzetlere olan ilginin bir bölümü yeni tatlara kayarken, bu hareketli "tatlı arenasının", çeşitlilik ve tüketicinin değişen damak zevklerinin bir yansıması olarak, gıda endüstrisi ve restoranlar için de tüketicinin beğenisine göre hizmetlerini güncellemeleri adına büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Türkiye'nin tatlılarına dair verilerin 2019’dan bu yana olan bölümünü ortaya koyan analiz, tatlıseverlerin favorilerini ve hangi lezzetlerin yükselişte olduğunu gözler önüne seriyor.

Üst üste iki yıl boyunca pastane klasiği ekler, pastane-fırın mutfaklarında tahtını korurken, waffle ise "dünya mutfağının yıldızı" olmayı sürdürüyor. Ayrıca, Türk mutfağının sütlü favorisi sütlaç, geleneksel tatlıları temsil ederek eklerin ardından listede ikinci sırayı elde etti.

Bu yıl kahveseverlerin en çok waffle ile lezzet deneyimlerini tamamladığı görülürken, dondurma tutkunlarının ise ekler ile tatlı krizlerini giderdikleri ortaya çıktı.



Bu arada, tatlı trendleri, dönemsel dalgalanmalara da işaret ediyor. Aşure ve güllacın sırasıyla muharrem ve ramazan ayında gözle görülür bir artış yaşadığı belirlenirken, kabak tatlısı ve halka tatlısının popülaritesinin azaldığı görülüyor.

TATLI TERCİHLERİNDE MEVSİMLERE GÖRE BÜYÜK ETKİ

Mevsimlere göre tatlı tüketimindeki değişime bakıldığında, kıştan ilkbahara geçişte aşureden baklavaya, brownie'den cheesecake'e, hatta donut'a kadar birçok tatlının tüketiminde düşüş kaydediliyor.



Dondurma, churros ve ekler gibi tatlıların tüketimi de ilkbahardan yaz aylarına geçişte artış gösteriyor.

Kabak tatlısı ve donut, yazdan sonbahara geçiş döneminin yıldızları olurken, kışa geçerken tatlı düşkünlüğü biraz olsun azalsa da donut, ekler ve parfe gibi bazı tatlıların tüketiminde yükseliş gözlemleniyor. Kışın sonunu belirleyen tatlı güllaç olurken, güllacın tüketimi yaz aylarına kıyasla en az 10 katlık artış kaydediyor.

Türkiye'nin Tatlı Haritası'nda şehirlerin tercihleri de ilgi çekici sonuçlar ortaya koydu. Adana'da baklavanın, koltuğunu eklere kaptırdığı görülürken, Adıyaman'ın tatlı sıralamasında sufle, beklenmedik bir şekilde üçüncü sıraya yükseldi. Ankara ve Antalya'da tatlı tercihlerinde devamlılık ve dengeli seçimler hakimken, Artvin'de sufle, iki sıra birden atlayarak birinciliği kaptı.

Türkiye'nin birçok kentinde tatlıseverlerin damak zevki yeni tatlarla tanışıyor. Batman'da İzmir bomba gibi nadir tatlılar keşfediliyor. Künefenin popülaritesi değişmezken, bazı bölgelerdeki satış sıralamasında yükseliyor. Popülaritesini koruyan baklava, Diyarbakır'da birincilik tahtını bırakıyor ve ekler gibi yeni tatlılarla tahtını paylaşıyor.

EN TATLI SEVER BÖLGE MARMARA

Yemeksepeti verileri, bölge bazında incelendiğinde ise Marmara Bölgesi'nin öne çıktığı görülüyor. Tatlı tüketiminde zirveyi bırakmayan Marmara'yı Ege ve İç Anadolu izliyor. 2022 ve 2023'te tatlı tüketiminde sıralamanın büyük oranda değişmediği gözlemlense de bazı tatlıların bölgesel sıralamaları değişti.

Ekler, Ege'den İç Anadolu'ya kayarken, halka tatlısı ve Hayrabolu tatlısı tüketimi ise Karadeniz ve Doğu Anadolu'da artıyor.



Tatlı tüketimindeki bu bölgesel eğilimler ve değişimler, tatlı üreticileri ve satıcıları için yeni pazarlama stratejilerini belirlemede hayati önem taşıyor. Ayrıca, bölgesel lezzetlerin yerel tüketicilere ne kadar hitap ettiğini de gözler önüne seriyor.

2022 ile 2023'ün ilk yarısı arasında en çok satılan 10 tatlı "ekler, sütlaç, waffle, baklava, profiterol, sufle, dondurma, cheesecake, künefe, donut" olarak belirlendi.