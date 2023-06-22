Neusiedler Gölü ya da sayılamayan altı yüz oy

Yaza, nisan ayında yağması gereken yoğun yağmurlarla girdik. Su zengini Avusturya’da da su sorunu kendini hissettirmeye başlamıştı yavaş yavaş. Özellikle Avusturya’nın en doğusunda Macaristan’a komşu olan Burgenland eyaleti etkilenmektedir. Bu eyalet sınırları içinde bulunan bir göl vardır. Bu gölün çevresi adeta sahil gibidir. Buralar komşu eyaletlerden ve özellikle Viyana’dan misafir alır. Gölün çeşitli merkezlerinden su sporu, tekne turu yapılır ve suya girilir. Diğer taraftan göle bağlantısı olan veya göl kenarında kurulmuş köy ve kasabalar lokantaları ve meyhaneleri ile doludur. Buralarda eyaletin meşhur şarapları yudumlanır, balık ve Avusturya mutfağının güzide yemekleri ikram edilir.

Burgenland eyaleti Avusturya’nın diğer eyaletlerle kıyaslandığında en fakir eyaletidir. Diğer eyaletler ve özellikle Viyana’ya çok göç vermiştir. Göçmeyenler ise ya kendi üzüm bağlarında, sebze ve tahıl tarlalarında ya da yörede bulunan gastronomi işletmelerinde çalışırlar. Bir kısım Burgenlandlılar ise günübirlik tren veya otomobilleriyle Viyana’ya çalışmaya gider gelirler. Bu eyalete sınırları içinde bulunan Neusiedlersee (Neusiedler Gölü) çevresinde bulunan lokantası, su sporu ve diğer olanaklarıyla adeta can verir. Haziran ayına yağmurla girdik de bu göl aklıma geldi. İşte bu önemli gölün suyu birkaç yıldır azaldıkça azalmaktadır. Göl çevresinde bulunan özellikle su sporu yapılan işletmeler kara kara düşünürken, göl nasıl kurtulur düşünceleri yazılıp çizilmekte. Eyalet belediye başkanı Macaristan’dan yardım isterken, tek olanağın Tuna’nın suyunu göle bağlamak gerekir diyenler de oldu. Ancak Tuna Nehri’nin suyunu Neusiedler Gölü’ne getirmek pek kolay olmadığı gibi, göl suyuyla nehir suyu aynı su değildir diyenler de oldu. Nehrin suyunun göle bağlanması ekolojik sorunları beraberinde getirir düşüncesi de yabana atılacak düşünce değildi.

Haziran ayında yoğun yağan yağmurun da Neusiedler Gölü’nün derdine çok fazla merhem olmadığının haberleri dikkat çekerken, su seviyesinin 40 santimetreyi bulduğu söylenmektedir. Avusturya Sosyal Demokrat Partili (SPÖ) ve Burgenland Eyalet Belediye Başkanı Hans Peter Doskozil, Neusiedler Gölü sorununa bir çare bulamadan Viyana’da partisinin başına geçmek istedi. Göl sorunu dururken sürekli parti başkanını eleştirdi. Parti başkanı Pamela Rendi Wagner hiçbir seçim kazanamıyordu. Kendisi ise Burgenland eyaletinde girdiği seçimlerde çoğunluğu alarak çıkıyordu. Parti içi tartışmalardan boğulan SPÖ, üyelerine kimi parti başkanı görmek istersiniz sorusunu sordu. Üç aday vardı: SPÖ Başkanı Pamela Rendi Wagner, Burgenland Eyaleti Belediye Başkanı Hans Peter Doskozil ve Traiskirchen Belediyesi Başkanı Andreas Babler. Aralarında pek fazla fark olmamasına rağmen Rendi Wagner en az oy alan aday olarak çıktı ve parti başkanlığını bıraktı. Babler ile Doskozil arasında oylamaya gidildi ve bu sefer delegelere soruldu. 600 delege gizli oy ile başkan adaylarına oy verdi. Oylar sayıldı ve yağmurlu geçen haziran ayı Dokozil’e bereket getirdiği ve başkanlığı kazandığı ilan edildi. Olay kabul edildi. Hans Peter Doskozil SPÖ’nün başkanı ilan edilmişti. Bu oylamadan önce Babler’in yıllar önce söylemiş olduğu “Avrupa Birliği saldırgan bir askeri birliktir” sözleri gündeme taşındı. Böylece tutucu SPÖ delegeleri etkileneceklerdi. Babler sözlerinin arkasında durmadan, yıllar önce söylenmiş bir ifade diyerek geçiştirildi. Doskozil’in başkan olarak ilan edilmesinden birkaç gün sonra bir gazeteci 600 delegelik sayıyla toplama çıkarma işlemi yaptı. Bu işlem sonrasında açıklanan oy sayılarının toplamı 600’ü bulmuyordu. Nasıl olurdu bu? Dokuz kişilik seçim komisyonu Babler, Dokozil’in aldıkları oylarla geçersiz kullanılan oyların hesabını basit bir aritmetik işlemiyle belirleyemiyor muydu? Oylar yeniden sayıldı ve excel programına yanlış kayıt yapıldığı, aslında seçimin galibinin Babler olduğu duyuruldu. Babler parti başkanı olmuş, gazeteler konuyla dalga geçmiş, “dünyaya rezil olduk, altı yüz oyu da sayamıyorlar” manşetlerini atmışlardı. Babler “Yerlerde sürünen partiyi yeniden ayağa kaldırmak” için kolları sıvayacağını belirtmiş, Hans Peter Doskozil yenilgiyi kabul etmiş ve başta Neusiedler Gölü sorununu çözmek için Burgenland eyaletine geri dönmek zorunda kaldı.