PKK DEM’dir DEM PKK’dır

Türkiye'de 1980 öncesi Amerikan emperyalizminin beşinci kolları harekete geçirilerek sağ-sol çatışması örtüsü altında anarşi ve terör ortamı hâkim kılınmıştı. “Kürdistan devrimcileri”, “UKO” maskeleri altında faaliyetlerine başlayan Apocular, 27/28 Kasım 1978’de Seyfettin Soğurlu’nun Diyarbakır'ın Lice İlçesinin Fis köyündeki evinde 22 kişi ile toplanan 1. Kongre sonrası PKK adını alarak günümüze kadar örgütsel varlığını devam ettirdi. PKK zaman içinde ABD/İsrail'in kara gücüne dönüştü. Sömürge teorisi onları en sonunda emperyalizme teslim etmiştir.

Ülkemiz içinde hala sol adına PKK kuyruğunda pinekleyenler var. PKK listelerinden parlamentoya girenlerin siyasi şecerelerine baktığımızda THKP-C, THKO, TKP (ML)-TİKKO, 1980 öncesi TİP ve TKP geleneğinden geldiklerine tanık oluruz. Tüm hata ve zaaflarına rağmen adı anılan örgütlerin kurucuları antiemperyalistti ve bu noktada ödün vermez tavra sahiptiler. Ardılları ise (istisnalar hariç) başta ABD emperyalizmi olmak üzere emperyalizme teslim bayrağı çekti.

PKK, kurulduğundan beri karanlık bir örgüttür ve şaibelerle dolu tarihe sahiptir. Örgütün kuruluşunda MİT’in dahli artık tartışılmazdır. Sol örgütleri Doğu ve Güneydoğu illerimizde temizlemek için kullanıldı. Aşiretler arası çelişmeleri çatışmalara dönüştüren PKK gericiliği beslemiştir.

PKK ahtapot gibi kollarını yurdumuzun önemli merkezlerine yaymış ve farklı oluşumlar vasıtasıyla yaygınlık kazanmıştır. PKK yalnızca DEM/DBP ile sınırlı bir örgüt değildir. Hemşeri derneklerinden spor kulüplerine, sendikalardan odalara ve Alevi etiketli kuruluşlara kadar girmediği yer kalmamıştır. Çoğu kişi DEM niye hala bu kadar oy alıyor, PKK niye pes etmiyor yönlü sorular soruyor ve de haklılar! Sorunun yanıtı ise belli! Anayasa Mahkemesi HDP/DEM/DBP’nin kapısına kara kilit vurmuyor ise, Hükümet/AKP hala bu kesimden yararlanmaya çalışıyorsa, CHP denilen neoliberal sahte Atatürkçü parti PKK/DEM’e sarılıyorsa, sahte solcular at sineği gibi PKK/DEM’in kuyruğunda zaman öldürüyorsa bölücülüğün örgütleri yollarına devam edecek ve bundan en büyük zararı ülkemiz görecektir.

SEÇİME DOĞRU

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kala DEM ve sahte TİP’in başta Halk TV, TELE1 ve KRT olmak üzere sol maskeli basın yayın organlarında parlatılması iyiye işaret değildir. Pazarlık paylarını artırmak için her yola başvuran bu kontra örgütler Türkiye halkının başına beladır.

Sağlı sollu sistem partilerin çıkmazlarına çıkış yolu olarak PKK/DEM ile seçime girme taktikleri daha büyük sorunları beraberinde getirecektir. Yukarıda PKK’nin ne menem bir örgüt olduğuna kısaca değindik ve DEM’in PKK’nin legal yüzü olduğunu belirttik. Peki, bunu bilmiyorlar mı? Hayır, bal gibi biliyorlar ama çıkarları gereği bilmezlikten geliyorlar.

Türkiye, ortaçağdan kalma gerici yapılanmaları, bölücülüğü besleyen kaynakları ve onların arkasındaki esas güç olan Amerikan emperyalizmini def etmeden rahata kavuşamayacaktır.

- PKK/DEM ile seçim ittifakı yapanlar suçludur!

- Atatürk o günün PKK’larının isyanlarını bastırmıştır!

- PKK/DEM ile buluşanlar Atatürk'ü savunamaz!

- PKK/DEM Atatürk ve T.C. düşmanıdır!