PKK Irak'ın kuzeyinde KDP ile gerginliği artırıyor

Türkiye-Irak ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) yakınlaşması başta PKK olmak üzere Kürdistan Yurtseverler Birliği’ni (KYB) korkuya boğdu. Olası bir operasyonun PKK açısından büyük kayıplara neden olmasının yanı sıra PYD/YPG üzerindeki otoritesinin zayıflamasını da getirecektir.

PKK medyası son günlerde KDP’ye yönelik dilini sertleştirdi, tehditlerin dozunu arttırdı. En son PKK Merkez Komite Üyesi Türk kökenli Helin Ümit kod adlı Nilüfer Çoban MedyaHaber’e konuştu. Helin Ümit, ““KDP, Kürt değil, Kürt gladyosu gibi bir şeydir, Türkler tarafından kullanıyorlar” dedi. Konuşması baştan sona KDP ve ona bağlı peşmergeleri kışkırtmaya yönelikti. Daha öncede Mustafa Karasu ile Duran Kalkan defalarca KDP’yi işbirlikçi ve Kürt davasına ihanet eden örgüt olarak değerlendirmişti.

NEDEN ŞİMDİ?

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın Bağdat ve Erbil’in ardından KDP’nin lideri Mesut Barzani ile görüşmesi PKK cenahında infiale yol açtı. Çünkü bu görüşmelerin ana maddesini bölgede kalıcı bir barışın sağlanması için PKK terörünün bitirilmesi oluşturuyordu. Kuzeyden TSK ve güneyden Irak Ordusu, Haşdi Şabi ve Peşmerge’nin ortak harekâtı PKK’nin bir daha aynı güce ulaşamayacağı bir konuma sokacaktır. O nedenle PKK harekete geçerek KDP ile çatışma ortamı yaratarak olası ortak operasyonu ötelemeye, zaman kazanmaya çalışıyor. KDP ile girişeceği bir silahlı çatışmanın sonuçlarını tahmin etmek güç değil. Böylesi bir durumda Irak ordusunun ve Haşdi Şabi’nin kayıtsız kalması düşünülemez.

Ortak harekât demişken buraya birkaç not düşmekte yarar var. Irak Hükümeti ve Ordusu PKK’ye operasyon noktasında ne kadar ikna olmuş ve hazırlıklı durumda? Çünkü Irak’ın kuzeyindeki dengelerin altüst oluşunu da beraberinde getirecek ve KYB ile PKK’yi zayıflatacak ama IKBY ve KDP’yi daha güçlü bir pozisyona sokacak gelişmeler Bağdat'ı düşündürüyor? Bağdat bunun hesabını yaptığı için mi net tavır almada zorlanıyor?

Bilindiği üzere IKBY son yıllarda Bağdat’tan bağımsız hareket etme görünüşü vermede pek çekingen davranmıyor. Bu ise Merkezi Hükümeti diken üzerinde oturmaya zorluyor. PKK/KYB ile KDP arasındaki çelişmelerden yararlanma siyaseti Merkezi Hükümetin PKK’yi doğrudan terör örgütü tespiti yapmaktan alıkoyuyor. Bağdat’ın IKBY Bölgesinde sürekli ertelenen seçimleri Haziran ayında yapılmasını önermesi tepkilere neden olmuştu. Çünkü Bağdat etnik kökene dayalı “kontenjan” seçimini istemiyor. IKBY ve KDP ise eskisi gibi seçimlerin yapılmasından yana. Görüldüğü kadarıyla Haziran’da seçimlerin yapılması zor!

ABD'nin piyonu PKK anarşi ve terörden beslenen yararlanan son derece pragmatik bir örgüttür. Irak ile ortak operasyonun önünü kesmek için hem Türkiye içinde hem de Irak’ın kuzeyinde provokasyonlara ve çatışmalara her an başvurabilir. Bunun zemini oluşmuştur ve fırsatı kollamaktadır.

Türkiye-Irak ortak operasyonunun kalıcı başarı kazanması isteniyorsa İran ve özelliklede Suriye’nin desteği belirleyici öneme sahiptir. PYD/YPG’nin beli kırılmadan Irak’ın kuzeyindeki olası bir operasyon istenilen amaca ulaşmayı erteleyecektir.

PKK, Nisan ayından beri silahlı güçlerini olabildiğince “Medya savunma alanlarından” yani sınırımızın dibinden daha aşağılara, Kandil’in güneyine Süleymaniye’nin kırsal alanlarına ve Suriye'nin kuzeyine dağınık şekilde yerleştirmektedir. Çünkü PKK hiçbir koşulda Türk Ordusu ve Irak Ordusu’nun ortaklaşa harekâtına karşı silahlı direnişe girişemez.