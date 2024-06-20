PKK/DEM ile Alevici tacirlerin ortaklığı

PKK ve yan kolları genelde Türkiye ve özelde ise Anadolu Alevilerine büyük zarar verdi. Alevi toplumunun içine saldıkları elemanları aracılığıyla Alevilerimizin birliğini ve dirliğini zedelediler. 1990’lara kadar şu veya bu şekilde bütünlüğünü koruyan Aleviler Almanya ve diğer AB devletlerinde örgütlenen bölücü ve sahte solcuların istilasına uğradı. Şu anda Türkiye’de ve yurt dışında Aleviler adına ortaya çıkan oluşumların büyük bir kısmının başındakilerin siciline bakıldığında çoğunluğunu Alevi inancını benimsemeyen inançsızların oluşturduğunu görürsünüz. Yıllarca açıkça dinsiz olduklarını her fırsatta dile getiren sol maskeli bu kesimlerin yeni geçim kapısına kapılandıklarını söylersek hiç de abartmamış oluruz.

Dev-Yol’dan TKP(M-L)’nin her bölünmüş kanadına, MLKP’den DHKP/C’sine kadar ipini koparan zaman içinde hidayete ererek bir numaralı Alevici kesildiler! Alevilerimizin karşısında Alevilerin haklarını savunanlar değil PKK ve Sahte Sol’un tezgâhından geçmiş tecrübeli kadrolar duruyor. Bazı Alevi maskeli kuruluşların eylem ve söylemleri tipik bir illegal örgüte benzer. Bazılarının dernek lokaline bakıldığında duvarlarında neredeyse Alevilik dışında her şey asılı! CHP dâhil PKK/DEM ile işbirliği ve destekçiliği amaç edinenler Aleviliği iğdiş etme çabasında olanlarla birliktedir. Çünkü onlar ülkesini savunan, birlik ve kardeşliği öne çıkaran Alevi kuruluşlarını istemezler.

ALEVİ İNANCINA SALDIRILAR

Emperyalist merkezli Alisiz Alevilik, İslam dışı Alevilik, Alevilik dini projesi başta Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK) olmak üzere ülkemiz içinde de karşılık buldu. Bu projelerin asıl sahipleri AABK gibi PKK/DEM kuyrukçusu tacirler değil emperyalist merkezlerdir. Alevilerimizin hiçbir talebi olmadığı halde yeni bir uyduruk din dayatılmaktadır. Alevilerimizin içinden geçmişten beri “biz Alevi dinindeniz” diyen tek bir kişiye rastlanmadı, rastlanamaz. Bu gerçekliğe rağmen Alevilerimize yönelik çirkin girişimler durmak bilmiyor.

Batılı emperyalist merkezlerde Müslümanlara karşı önyargıların büyütülmesi çalışmalarında gönüllüler mangasına AABK ve benzeri örgütlerde katıldı! “Müslüman olmada ne olursan ol”, “Türk olmada ne olursan ol” düsturuyla hareket eden emperyalist Batının aleti Alevici tacirlerin kuyruğuna takılmak felaketten başka bir şey getirmez.

Alevilerimizin dikkatini çekiyoruz! Lütfen “Alevi Haber” internet sitesine bir baksınlar ne demek istediğimiz daha kolay anlaşılır. Alevi Haber sitesinde Hz. Ali ve oğulları Hz. Hüseyin ile Hz. Hasan’ın büyük fotoğrafı ve hemen altında Alevilerin kutsalı 12 İmamların üzerine çarpı işareti konularak İslam düşmanlığı pompalanıyor. Fotoğrafın altında ise “12 İmamlar Bizden Değildir” sözü duruyor. Peki, Alevilerimizin buna bir diyeceği yok mudur? En küçük bir saldırıda seslerini yükseltenler neredesiniz?

Türkiye düşmanı PKK/DEM’in arka bahçesi görevini üstlenen AABK ve benzerleri ilk önce Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk posterlerini duvarlardan indirdiler ve yerlerine Şeyh Sait, Seyit Rıza ile teröristlerin posterlerini astılar. Bu da yetmedi sıra Hz. Ali, Hz. Hüseyin, Hz. Hasan ve 12 İmamların sembol resimlerine gelmişti ve onunda üzerini çizdiler. Bunları yapanların ardına takılanlar Aleviliğe en büyük zararı verir.

PKK/FEDA KONGRESİ

8 Haziran Cumartesi günü başlayan PKK’nin Avrupa’da Alevilerimizi havuzlama örgütü Demokratik Alevi Federasyonu’nun (FEDA) 2 gün süren 10. Olağan Kongresi Almanya’nın Dortmund kentinde yapıldı. FEDA tipi örgütün bir benzeri ise Türkiye’de faaliyet sürdüren DAD’dır.

FEDA Eşbaşkanı Demir Çelik, “Bir taraftan kapitalist modernitenin bize dayattığı bireyciliğin öne çıktığı bir süreçte inancımızın Hak ve hakikatini yaşama geçirememenin öz eleştirisini veriyoruz. Ulus devletin inşası ile birlikte ciddi bir soykırım ile karşı karşıyayız. Çare bulup yolu yürümek zorundayız. Belediyelerimize kayyum atamak istiyorlar, Kürdün iradesini kırmaktır. Fiziki soykırım ile beraber kültürel soykırım uygulamak istiyorlar.” Dedi.

Yukarıdaki satırlar Abdullah Öcalan’ın yıllardır yazdığı, dillendirdiği sözlerdir. Ulus devlete, yani üniter devlet yapısına düşmanlık üzerinden bilinen soykırım yalanı savunuluyor. PKK’nin ele geçirdiği belediyelere kayyım atanmasına karşı çıkmalarını normal karşılıyoruz. Ancak, PKK/DEM Hakkâri ve Van başta olmak üzere bazı yerlerde haklarında süren davalara rağmen aday göstermeleri bilinçlidir. Yaratıcı yıkıcılığı hayata geçirmek, iç istikrarsızlığı kışkırtmak için ortam yaratılmak isteniyor.

FEDA Kongresine katılanlardan Dersim İnşa Kongresi Eşbaşkanı Erol Aydın, “1938 yılında yapılan soykırım sonrası beyaz bir soykırım uygulandı. Bunu da Alevi inancı üzerinde uygulandılar. Bu inancın bizden sonraki kuşaklara aktarılmasını önlemek için çok çaba harcanıyor“ dedi. Yine, Êzidî Toplumu adına konuşan Hacı Çelik ise , “İnancımızı, dilimizi, kültürümüzü asimile ettiler, topraklarımızı zapt ettiler. Dili, kültürü, inancı asimile edilen toplumların varlığı da yok olur“ sözleriyle tabloyu tamamlıyordu.

FEDA Kongresi Alevilik perdesi arkasına sığınarak etnik ve dini çatışmaları özendiren ve PKK’ye güç vermeyi amaçlayan konuşmalarla sonlandı.

AABK’NIN KIŞKIRTMASI

PKK’nin FEDA örgütüyle aynı amaç doğrultusunda hareket eden AABK Türkiye içinde Alevilerimizi kışkırtmak için 2 Temmuz Sivas katliamını kullanıyor. En son 2 Haziran’da Adana’da gösterilen Madımak yangınını konu alan “Çok Kötü Bir Şey Oldu” filmi diğer illerde de gösterilecek.

Haber şöyle: “Dün Adana’da gerçekleştirilen, yapımını AABK’nın üstlendiği Madımak Katliamı Hafıza Merkezi tanıtımı ve yönetmenliğini Ümit Kıvanç’ın yaptığı “Çok Kötü Bir Şey Oldu” belgesel filminin gösterimine dostlarımız, canlarımız yoğun bir katılım gösterdi. Bu kez Adana’dan seslendik hep birlikte: 33 canımızı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!”

AABK Alevi canlarımızın uğradığı haksızlıkları ve karşılaştıkları sorunların pususuna yatarak siyaset üretmektedir. Maraş, Çorum, Sivas gibi illerimizde yaşanan katliamlar üzerinden Alevileri avlamaya çalışıyorlar! Zira dikkatli bir gözle düzenli takip edildiğinde AABK’nın antiemperyalist tek bir eylemine rastlayamazsınız. Ancak Türkiye’ye karşı PKK ve Sahte Solun her eylemine destek vermekten kaçınmazlar.

PKK/DEM’li Turgut Öker’in yönlendirdiği vukuatlı Hüseyin Mat’ın Eş Başkanı olduğu AABK Alevilerimizi PKK gibi Türk Devletine karşı kışkırtmaya çalışıyor. FEDA Kongresine destek mesajı göndermeyi ihmal etmeyen Mat bazı Alevici kuruluşlara el atmış durumda.

Son dönemlerde Alevici, Dersimci sitelerde Alevi köyleri haritaları yayınlanıyor. Türkiye Haritası üzerinde Alevilerimizin yaşadığı yerler işaretleniyor. Bu ne büyük bir aymazlıktır. Alevi/Sünni birlikteliğini hedef alan böylesi bölücü girişimlerden en çok Alevilerimizin zarar göreceğini bilmiyorlar mı? Biliyorlar ve bilerek yapıyorlar.

SONUÇ YERİNE

PSAKD, ABF, ADFE, DAD, AABK ve benzeri dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıflardaki Alevi canlara sesleniyoruz; atın başınızdan bu sahte Alevici tacirleri. Aleviliği kullanmalarına izin vermeyin. Düşürün yüzlerindeki maskeleri. İşte o zaman onların gerçek yüzü ortaya çıkacak. Onlar Aleviliği ya PKK/DEM listelerinden milletvekili, belediye başkanı olmak için ya da kazanç kapısı olarak kullanmak için varlar.

Bakınız bu türden Alevi tacirlerinin yönettiği kurumlar HDP’nin kapatılmasına karşı tavır almada öncüdürler. PKK’nin belediyelerine kayyum atandığında hemen yanı başlarında dayanışma için yine bunlar bulunuyor. Selahattin Demirtaş’a destek etkinliklerini kaçırmazlar. Kısacası Türkiye’ye karşı gerçekleştirilen her eylemde bunlar hazır kıta olarak bekler.

PKK’si, Sahte Solcusu, döneği ne yaparsa yapsın Anadolu Alevilerini koparmaya güçleri yetmeyecektir. Bu bir avuç unsur saf dışı bırakıldığı andan itibaren Alevilerimiz derin bir nefes alacaktır.