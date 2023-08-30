Elmalı kurabiyenin yumuşak dokusu ve içindeki elma parçaları, her lokmada damaklarınıza ayrı bir keyif verecek. Sizi hemen mutfağa çekip bu lezzetli tarifi denemeye davet ediyoruz. Pratik ve tam ölçülü bu elmalı kurabiyeler, 8-10 kişilik bir lezzet şöleni için ideal. İşte tam ölçülü ve videolu elmalı kurabiye tarifi:

Ağızda dağılan kıyır kıyır elmalı kurabiye tarifi! Çay saatlerine yakışan en güzel elmalı kurabiye tarifi

Malzemeler:

125 gram margarin veya tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

3 çorba kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un (yaklaşık 4 su bardağı)

Elma Harcı İçin:

3 adet elma

3 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı tarçın

Nasıl Hazırlanır?

Kurabiye hamurunu hazırlamak için, un hariç diğer malzemeleri bir kaba alın ve iyice karıştırın. Sonrasında unu ekleyip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Elmalı harç için elmaları rendeleyin. Şekeri ilave edip ocağın altını açın, elmalar suyunu salıp çekene kadar yaklaşık 5 dakika pişirin ve ocağı kapatın. Tarçını da ekleyip karıştırın. Harcı geniş bir kaba alarak soğumaya bırakın.

Hamuru merdane yardımıyla açın. Çay bardağı büyüklüğünde yuvarlaklar kesin. Dilerseniz kurabiyeleri aparatla ya da çay bardağı ile keserek şekil verebilirsiniz. Kurabiyeleri daha büyük yapmak isterseniz su bardağı da kullanabilirsiniz.

Kesilen yuvarlak hamurların ortalarına elmalı harçtan koyun. Hamurun iki kenarını iç harcın üzerine birleştirerek kapalı bir şekil elde edin. Bu işlemi hamur bitene kadar tekrarlayın.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine kurabiyeleri dizin. 170-180 derecelik önceden ısıtılmış fırına yerleştirin. Üzerleri hafifçe pembeleşene kadar pişirin. Kurabiyeler fırından çıktıktan sonra soğutun ve üzerine pudra şekeri serpin.

Deneyen herkese afiyet olsun!

Püf Noktalar:

Kurabiye hamuru için kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin.

Unu kontrollü eklemek, hamurun kıvamını ayarlamak için önemlidir. Unun markasına ve cinsine göre miktar değişebilir.

Kurabiyelerin şeklini verirken kalıp yerine bardak ağzı da kullanabilirsiniz.

Bu nefis elmalı kurabiye tarifi ile damaklarınızı şenlendirin, sevdiklerinizle paylaşın!