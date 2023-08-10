Dillere destan lezzet! Kayseri yağlaması (Şebit) en doğru nasıl yapılır? Kayseri yağlaması tarifi

Kayseri halkı uzun yıllardır özellikle yaz aylarını bağ evlerinde geçirirken ekmek ihtiyacını karşılamak amacıyla farklı şekillerde yoğurdukları hamurları sac üzerinde pişirerek tüketirler. Bu gelenekten doğan Kayseri Yağlaması, Kayseri mutfağının önemli bir parçası olarak dillere destan lezzetiyle yayıldı ve evlerde aranır oldu. Evde nasıl yapılacağını tüm detaylarıyla anlattık, şimdiden afiyet olsun!

KAYSERİ YAĞLAMASI EN DOĞRU NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Hamur için:

1 kg buğday unu

22 g tuz

17 g kuru maya

2 adet küp şeker

450 ml ılık su

55 ml zeytinyağı

30 g sulu yoğurt

Kıymalı harç için:

500 g kıyma

3 adet kuru soğan

3 orta boy domates

6 adet yeşilbiber

16 g domates salçası

4 g biber salçası

92 ml zeytinyağı

Karabiber, kırmızı toz biber, tuz (tercih edilen miktarda)

YAPIMI

Hamurun Yoğrulması:

Un bir kaba alınır, ortası havuz gibi açılır ve şeker, ılık su ile kabartılmış maya, sıvı yağ, tuz ve yoğurt eklenerek karıştırılır. Yumuşak bir hamur elde edene kadar azar azar ılık su ekleyerek yoğrulur. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelince üstü kapatılarak iki katına çıkana dek yaklaşık 40 dakika oda sıcaklığında mayalanması sağlanır.

Hamurun Açılması:

Mayalanan hamur avuç içi kadar bezelere ayrılır, üzeri bir bezle örtülerek 10 dakika dinlendirilir. Ardından unlanmış tezgah üzerinde merdane ya da oklava kullanarak 22-26 cm çapında ve 0,2-0,5 cm kalınlığında yufkalar açılır.

Hamurun Pişirilmesi:

Açılan yufkalar kızgın sac ocak veya büyük bir tavada yapışmamasına dikkat edilerek pişirilir. Önlü arkalı pişirilerek yüzeylerinde hafif kahverengi benekler oluşana kadar devam edilir. Pişirme süresine dikkat edilmeli ki yufkalar kurumasın. Şebitler diğer bezeler de açılıp pişirilene kadar kurumaması için bir bez altında biriktirilir.

Kıymalı Harcın Hazırlanması:

Kıyma tavada hafifçe sotelenir, ince doğranmış soğanlar eklenir ve kavrulur. Ardından biber, salça ve rendelenmiş domates ilave edilir. Suyunu salan domatesle birlikte karıştırılarak pişirilir. Son olarak azar azar su, tuz, toz kırmızı biber ve karabiber eklenir ve 5-6 dakika daha pişirilerek harç hazırlanır.

Yağlama İşlemi:

Bir şebit geniş bir kaba konur ve üzerine kıymalı harç yayılır. Ardından diğer şebit üzerine yerleştirilir ve bu harcı yayarak yağlama işlemi sırasıyla devam eder. İşlem sonunda üstteki ve alttaki şebitlerin yerleri değiştirilir. Bu şekilde elde edilen Kayseri Yağlaması dört eşit parçaya kesilerek servis edilir. Tercihe göre sarımsaklı veya sade yoğurtla servis edilir.