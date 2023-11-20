Düşük Kalorili Leziz Lahmacun Tarifi! Evde Lahmacun Hamuru Yapma Püf Noktaları!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan lahmacunu, lahmacun ustalarının yaptığı lezzette ama daha az kalorili yapmak ister misiniz? Sizler için düşük kalorili leziz lahmacun tarifi ve evde lahmacun hamuru yapma püf noktalarını yazdık!

Evde Lahmacun Hamuru Yapma Püf Noktaları!

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan lahmacun, ince hamur üzerine konan et, baharat ve sebzelerle hazırlanan pek çok kişinin favorisi olan bir lezzettir. Ancak dışarıda satın almak yerine evde kendi lahmacununuzu yapmak, sadece lezzetini kontrol etmenize değil, aynı zamanda daha sağlıklı ve az kalorili bir lahmacun yapmanıza olanak tanır. Bu yazımızda evde lahmacun hamuru yapma püf noktalarını veriyoruz.

Lahmacunun lezzeti, kullanılan malzemelerin kalitesine bağlı olduğundan yüksek kaliteli un, taze maya, zeytinyağı ve baharatlar kullanarak hamurunuzu hazırlarsanız kaliteli malzemeler, sonuçta kendini gösterecektir. Hamurun kıvamı, lahmacunun lezzetini belirleyen önemli bir faktör olduğundan yumuşak ancak ele yapışmayan bir hamur elde etmek için unu yavaş yavaş ekleyin ve yoğurun. Hamurunuzun kabarması için gerekirse üzerini örtün ve dinlendirin. Lahmacunun en belirgin özelliklerinden biri ince hamuru ve üzerine eşit dağılmış iç malzemesidir. Hamurunuzu mümkün olduğunca ince açın ve et karışımını eşit bir şekilde yayın. Bu, her lokmada lezzetin dengeli olmasını sağlar. Lahmacunun lezzetinin sırrı baharatlarda gizlidir bu yüzden kimyon, pul biber, tuz ve karabiber gibi baharatları ölçülü bir şekilde kullanarak ideal lezzeti yakalayabilirsiniz.

Düşük Kalorili Lahmacun Hamuru Tarifi!

Düşük kalorili ve çıtır çıtır lahmacun hamurunu yapmak için gerekli malzemeler:

4 su bardağı un

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

2 su bardağı su

Hamurun yapılışı

Hamuru için 4 su bardağı una, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı şekeri ekleyin. Şöyle bir karıştırarak ortasını çukurlaştırın. Açtığınız çukura 2 su bardağı suyu dökün. Kenarlardaki unu yavaş yavaş suya katarak yoğurmaya başlayın. Pürüzsüz ve yumuşak bir hamur elde edinceye kadar yoğurma işlemine devam edin. Hamurunuz hazır olduktan sonra üzerini streç filmle kapatıp 20 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.