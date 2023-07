En gerçek C vitamini deposu! Evde çilek reçeli nasıl yapılır?

C vitamini vücudun yüzde 90’ını ilgilendiriyor. Sağlık açısından en çok ihtiyaç duyulan vitamin C vitaminidir. Bağışıklık sistemini virüs ve hastalıklara karşı koruyan bu vitamin bakımından en zengin besin ise çilektir. Çilek içeriğindeki zengin likopen maddesi sayesinde vücudun eksiği olan C vitaminin yüzde 80’ini tek bir kaşıkta karşılar. Sabah kahvaltılarında sık sık tüketebileceğiniz reçel formundaki reçelin tarifini sizler için araştırdık.

Evde yapacağınız çilek reçeli hem sağlıklı hem de çileğin faydasını alabileceğiniz en güzel tariftir. Her kahvaltıda düzenli tüketilen çilek reçeli, bağışıklığı koruyarak uzun süre sizi hastalıklara karşı dirençli hale getirir.

EVDE ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Yarım kilo çilek

4 su bardağı toz şeker

2 su bardağı limon suyu

YAPILIŞI

Çilekleri bir saat boyunca sirkeli suda bekletin. Çünkü şekerli bir meyve olduğundan gözle görülmeyen tüm haşereler üzerinde yaşar.

Bu sayede tertemiz çileklerle daha sağlıklı beslenirsiniz.

Çilekleri daha sonra iyice yıkayıp üstündeki yeşil bitki kısmını kesip çilekleri ortadan ikiye ayırın.

Tencereye koyup üzerine limon suyunu ve şekeri ekleyip kaynatın.

Sürekli karıştırın.

Bir kez blendırdan geçirin daha yumuşak bir kıvam olsun.

Akabinde temiz daha önceden kullanılmamış cam bir kavanoza koyun.

Kahvaltılarda tüketebilirsiniz.

Afiyet şifa olsun...