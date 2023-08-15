En orijinal tavuklu nohutlu pilav nasıl yapılır? En güzel tavuklu nohutlu pilav tarifi

Tavuk, nohut ve pilav birbirine çok yakışan, bir o kadar da besleyici bir üçlü! Lezzeti ve pratikliğiyle sık sık tercih edilen bu yemeğin en orijinal tarifini biliyor musunuz? Bu üçlünün uyumundan faydalanarak sağlıklı ve doyurucu öğünü kolayca yapmak isteyenlere işte o tarif:

EN ORİJİNAL TAVUKLU NOHUTLU PİLAV NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 bütün tavuk

3 su bardağı pirinç

4 bardak tavuk suyu + su karışımı

1 kase haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Yapılış Adımları:

Pirinçleri tuzlu, ılık su içine alın ve 15-20 dakika kadar bekletin. Tavuğu su dolu bir tencerede haşlayın. Düdüklü tencerede hızlıca pişirmeniz önerilir. Yaklaşık 20 dakikada pişecektir. Haşlanan tavuğu soğuması için bir kaba alın. Ardından tavuğu didikleyin. Tavuk suyunu süzgeçten geçirip pilav yaparken kullanmak üzere ayırın. Bir tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın. Tereyağı eridikten sonra pirinçleri ekleyin ve ayrılana kadar kavurun. Tavuk suyu ve sıcak su karışımını ekleyin. Tuz ve haşlanmış nohutu da ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve kaynayana kadar yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte pirinçler suyunu çekip göz göz oluncaya kadar pişirin. Pilav suyunu çektikten sonra ocağı kapatın. Üzerine kağıt havlu sererek ve kapağını kapatıp 10 dakika demlenmeye bırakın. Süre sonunda tavuk etlerini ekleyip pilavı karıştırın. Servis edin. Afiyet olsun.

Püf Noktaları:

Eğer nohutları aynı gün haşlayacaksanız, bir gece öncesinden ıslatmalısınız. Fazladan haşladığınız nohutları dondurucuda saklayarak zaman kazanabilirsiniz.

Pilavınızı yaparken varsa tereyağı kullanmanız lezzeti artırabilir.