Osmanlı mutfağının en sağlıklı lezzeti! Bıldırcın dolması nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağının özel reçetesi saray mutfağından evlere uzanan bir tarif oldu! Özel günlerin vazgeçilmezi protein deposu zengin bir yemek olan bıldırcın dolmasını evde yapmak için gerekli malzemeler ve yapılışını sizler için derledik.

Bıldırcın dolmasıyla en ağır ve şık yemek masalarını kurabilirsiniz. Yapımı kulağa her ne kadar zor gelse de aslında oldukça basittir. Osmanlı'da şifahanelerde kemik hastaları için özel olarak yapılırdı.

BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER:

4 adet bıldırcın

Yarım su bardağı su

İsteğe bağlı: Birkaç tane arpacık soğan, birkaç çeri domates

Marinasyon için:

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı zeytinyağı

2 diş sarımsak (dövülmüş)

Biraz kekik, tuz, karabiber

İç Pilavı için:

1 adet küçük doğranmış soğan

250 gram kuşbaşı doğranmış kuzu ciğeri veya tavuk ciğeri

2 yemek kaşığı çam fıstığı

2 su bardağı pirinç (Ilık tuzlu suda bekletilmiş ve süzülmüş)

Tuz, karabiber, yenibahar

2 yemek kaşığı kuş üzümü (Ilık suda bekletilmiş ve süzülmüş)

2 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı sıcak su (Yarısı iç harçta, yarısı fırın tepsisinde kullanılacak)

BILDIRCIN DOLMASI NASIL YAPILIR:

Bıldırcınları tüyleri ve iç organları temizlenmiş şekilde hazırlayın. Marinasyon malzemelerini rondodan geçirip, bıldırcınlarla birleştirin ve bir gece önceden marine edin. Marine olan bıldırcınları borcama alın, baharatları, yağını ve suyunu ekleyin. İsteğe bağlı olarak arpacık soğan ve cherry domatesleri de ekleyebilirsiniz. Borcamı fırın poşetine geçirin ve ağzını bağlayın. Poşetin üzerine 4-5 delik açın ve fırın tepsisine 2 su bardağı su ekleyip 180 derecede 45 dakika pişirin. Tereyağını tencerede eritin, doğranmış soğanları ekleyip kavurun. Küçük doğranmış ciğeri ekleyip kavurun. Ciğerler pişince süzdüğünüz pirinci, kuş üzümünü, tuzu, karabiberi, yenibaharı ve çam fıstığını ekleyin. Yaklaşık 3-4 dakika kavurduktan sonra 2 su bardağı sıcak su ekleyerek iç harcı pişirin. Pişen iç harcı bıldırcınların içine tatlı kaşığı yardımıyla doldurun. Bıldırcınları fırının en üst rafına koyup ağzı açık şekilde 15 dakika daha pişirin. Piştikten sonra kalan iç harcı sunum tepsisine dökün, üzerine bıldırcınların borcama bıraktığı yağlı suyu ekleyin. Üzerine bıldırcınları yerleştirip, yanlarına pişmiş arpacık soğanı ve ceri domatesleri ekleyerek servis yapın.

Afiyet olsun!