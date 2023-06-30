Evde kasap sucuğu nasıl yapılır? Kurban etinin en güzel yerinden...

Kasap sucukları en çok tercih edilen sucuktur. Çünkü fabrikalarda işlenmiş ve içinde ne olan sucukların aksine kasap sucukları oldukça faydalı ve lezzetlidir. Ancak bir o kadar da pahalıdır. Evde sucuk yapmak ise aslında oldukça basittir. Tıpkı kasap sucukları gibi evde kurban etlerini değerlendirerek sucuk yapabilirsiniz. Sizler için püf noktalarını ve malzemelerini ustalarından öğrendik.

Dağılmadan kolayca sucuk kıvamında olacak olan bu tarif sayesinde daha sağlıklı beslenmiş olur ve kurban etlerini değerlendirmiş olursunuz.

EVDE KASAP SUCUĞU NASIL YAPILIR?

Bir kilo yağlı dana etini kıyma haline getirin.

İçine bir tatlı kaşığı toz biber, yenibahar, kimyon, karabiber ve tuz koyun.

İyice yoğurun.

Dağılmasını istemiyorsanız içerisine bir tatlı kaşığı galeta unu ve bir yemek kaşığı bayat ekmek içini koyun yoğurmaya devam edin.

Bir yemek kaşığı zeytin yağı ve beş diş sarımsağı havada dövün içine ekleyin.

Yoğurmaya devam edin.

Ardından ağzını streçleyip buzdolabına koyun.

Bir gün sonra mutfak tezgahına streç serin ve karışımı uzunlamasına içine koyun.

Yuvarlatıp sıkın.

Ağız kısmını iyice bağlayıp bu kez bir gün boyunca balkonda bekletip ardından buzdolabına koyun ertesi gün tüketin.