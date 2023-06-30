Ustaların parmak ısırdığı lezzet! Hazır yufkadan baklava nasıl yapılır?

Bayramlarda özel günlerde beş çaylarında en lezzetli baklavayı yapmak artık çok kolay. Hazır baklava yufkasından hızla yapacağınız baklava tarifiyle en ağır misafirlerinizi bile ağırlayabilirsiniz. Ustalar bile bu tarife bayılıyor. Parmak ısırtan baklavayı yaparken ölçülere dikkat etmenizde fayda var. Baklavada en önemli detay şerbettir. Şerbet kıvamı baklavanın uzun süre tüketilmesine ve çıtır çıtır olmasına neden olur.

HAZIR YUFKADAN BAKLAVA NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

9 adet hazır yufka yaprağı

Göz kararı Antep fıstığı ya da ceviz

4 su bardağı su

10 damla limon

2 su bardağı şeker

250 gram tereyağı

YAPILIŞI

Tepsinin dibine tereyağı sürün.

Ardından bir yaprak hazır yufkayı koyun ve erittiğiniz tereyağını koyun.

Üç yaprağı aralarına tereyağı sürerek üst üste koyun.

Arasına dilerseniz Antep fıstığı ya da ceviz ilave edin.

Bunun üzerine çok az miktarda tereyağı dökün.

Akabinde yeniden üç yaprak daha yufka koyun.

Arasına tereyağı sürün. Bir sıra daha Antep fıstığı ya da ceviz ekleyin.

Daha sonra kapanış yufkalarını da koyun.

En son katmanını da tereyağı sürün.

Kare kare kesin.

170 derece ısıtılmış fırına koyun.

Kızardıktan sonra hazırladığınız şerbeti soğutarak dökün.

Afiyet şifa olsun...