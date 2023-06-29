Hem zayıflatan hem de güzelleştiren lezzet! Kivi reçeli nasıl yapılır?

Yaz aylarında çok sık bulunmazsa da aslında tüketilmesi gereken besinlerin başında kivi gelir. Tropik meyvelerin başında gelen kivi, zayıflatmadan güzelleştirmeye kadar birçok faydası vardır. Kivi reçelinin yapımında dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise doğal olarak yapılmasıdır. Doğal olarak yapılan kivi reçeli vücudun ihtiyacı olan vitaminleri sağlayarak güzellik ve zayıflamaya yardımcı olur.

Kivi reçeli yaz boyu tüketildiğinde bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlar. Aynı zamanda kivi reçeli hücrelerin dokusal yenilenmesini sağlar. Kırışıklığı engeller.

KİVİ REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

10 adet kivi

1 çay bardağı limon suyu

4 su bardağı şeker

YAPILIŞI

Kivilerin kabuklarını kesip küp küp kesin.

Suyla beraber tencereye ekleyin ve kaynatın.

Ardından kaynayan suya limon suyunu ilave edin.

Şekeri de koyduktan sonra iyice karıştırın.

Karıştırmayı ihmal etmeyin.

Katılaştığı an ocaktan alın temiz cam kavanozlara koyun.

Dinlendikten sonra tüketin.

KİVİ REÇELİNİN FAYDALARI

Kivi reçeli C vitamini içerdiğinden kolajen desteği sağlar. Bu kolajen sadece cilt için değil aynı zamanda kemikler ve kaslar için de oldukça önemlidir. Vücudun kemik ve kas sistemini güçlendirir.

Kivi reçelinin en önemli faydalarından biri de kanseri önlemesidir. Adeta kanser oluşmasını engelleyen kivi reçeli, kemoterapi gören hastalara da fayda sağlar. Bağışıklığı virüslere karşı dirençli hale getirir.