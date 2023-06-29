El lezzeti nedir? Aynı tarif neden lezzetler farklı? İşte ustaların cevabı...

Malzemeler aynı tarif aynı fakat lezzet elden elden ele değişir. Anadolu'da sık sık el lezzeti diye geçen bu durum hakkında ustalar detaylı bir açıklama yaptı. El lezzetinin olup olmadığı aynı tarifi neden farklı insanlar yapınca farklı lezzetler ortaya çıkar sorularının yanıtı haberimizin detayında yer aldı.

El lezzetinin sırrı aslına gerçekten var olan bir durumdur. Anadolu irfanlarının bunun el lezzeti var dedikleri kişinin gerçek yeteneği ise aslında doğru tarifte değil özgün tariftedir.

EL LEZZETİ GERÇEKTEN VAR MI? İŞTE USTALARIN YANITI

Yemek ve lezzet konusunda usta olan kişiler El lezzeti gerçeğinin arkasındaki gerçeğin kişinin kendi göz kararı ve özgünlüğüne bağlı olduklarını savundu. Bunun yanı sıra çok iyi damak zevki olan kişilerin el lezzeti varmış. Çünkü damak lezzeti iyi olan kişiler her türlü oranın nasıl yapılacağına hızla karar verebiliyorlar.

Tatları almak ve oranları hesaplama işi tamamen matematiksel bir durumdur. Lezzette bu orandan ortaya çıkar. Tarif ve malzemeler ne olursa olsun. Yemeğin lezzetini her zaman içine konulan oran belirler.

Bu yüzden çoğu kişinin hafızasında anne yemekleri kalır. Çünkü çocukluğumuzdan beri hafızamızda anne yemekleri yer alır. Anne yemeklerinin oranları beyne adeta mıhlanır. Alınan kokuya kadar beyin bu durumu ezberler bir süre sonra kişi de aynı şeyleri yapar.

Ustalarda el lezzetinin sırını bu duruma bağlar. El lezzetindeki en büyük detay ise; örneğin tarifte domates yer alır. Ancak kimisi közleyerek kullanır kimisi kabuklarını soyarak.