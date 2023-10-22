Grip Ve Nezlenin Doğal İlacı! Bakın Kelle Paça Çorbası Nasıl Yapılıyor

Grip ve nezlenin doğal ilacı olan kelle paça çorbası 13 senedir Kayseri'deki kelle ve paça işi ile uğraşan Mustafa Hattat tarafından yapılıyor. Mustafa Hattat kelle paça çorbası nasıl yapılıyor sorusuna adeta bu video ile cevap verdi. Bakın kelle paça çorbası nasıl yapılıyor, işte bilmeniz gereken tüm ayrıntılar...

Grip Ve Nezlenin Doğal İlacı

Grip Ve Nezlenin Doğal İlacı

Kayseri’de 13 yıldır kelle ve paça işi ile uğraşan Mustafa Hattat, paça çorbasının sadece kemik iliğinden oluştuğunu, bu nedenle bağışıklığı güçlendirdiğini söyleyerek, “Çorbamız gribin ve nezlenin doğal ilacıdır” dedi.

Kelle Paça Çorbası Nasıl Yapılıyor

Kelle Paça Çorbası Nasıl Yapılıyor

Kışın yaklaşmasıyla kelleye ve paça çorbasına olan ilginin arttığını ifade eden kelle paça ustası Mustafa Hattat kelle paça çorbası nasıl yapılıyor sorusuna böyle cevap verdi:

“Kellemiz kara kazanlarımızın içerisinde 12-13 saatte pişiyor. Odunlarımız köz haline gelince kazanımızı fırına veriyoruz. Sabaha kadar orada kendi kendine pişiyor. Her işin bir zorluğu var. Tabi ki bu işin de bir zorluğu var. Kışın yaklaşmasıyla ilgi arttı. Biz de bu ilgiden memnunuz. Kelle paça bağışıklığı artırdığı için gribe ve nezleye çok iyi geliyor. Çok şifalı bir yiyeceğimiz. Çorbada sarımsak iyi geliyor. Kellenin yanında zaten soğan veriyoruz. Kelleyi ortadan ikiye kırıyoruz. İsteyene yarım porsiyon, isteyene de tam porsiyon şekilde servis ediyoruz”

Paça çorbasının kemik suyundan oluştuğunu ve içerisinde katkı maddesi bulunmadığını dile getiren Hattat sözlerine böyle devam etti: