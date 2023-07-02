Hamburgerle ikram edilen çıtır baharatlı patatesin tarifini bulduk!

Pazar kahvaltılarının ya da fast food menülerinin vazgeçilmezi olan baharatlı çıtır patates tarifini sizler için bulduk. Severek tüketilen bu lezzete evde ulaşmanın çok az püf noktası var. Efsane tarif olan baharatlı çıtır patates aslında bir sokak lezzetidir. Günümüzde ekmek arasına konulup satılır. Bunun yanı sıra kalabalık kahvaltı sofralarında zevkle tüketebileceğiniz bu lezzet için hafızanızda yer açın.

Çıtır patates için en önemli detay sodadır. Kızartmadan önce geçireceğiniz bu işlem sayesinde patatesler hem çıtır kalıyor hem de buladığınız baharatları özümsüyor.

HAMBURGERLE VERİLEN ÇITIR PATATESİN TARİFİ

MALZEMELER

4 adet büyük patates

3 su bardağı yağ

Birer çay kaşığı karabiber, toz biber, tuz

Yarım çay bardağı soda

YAPILIŞI

Patatesin kabuklarını kesip yuvarlak dilimleyin.

Ardından bunları uzun uzun dilimlere bölün.

Yıkayıp bir geniş kaseye koyun üzerine soda ve baharatları döküp karıştırın.

Bir yemek kaşığı zeytinyağı da dökün karıştırmaya devam edin.

Böylece patatesler baharatları özümseyecek soda da kızartma sırasında çıtırlık kazandıracak.

Sonra yağı kızartın.

Kızgın yağa patatesleri yavaş yavaş atıp kızartın.

Bir tabağa yağ çeken kağıt havlu serip üzerine koyun.

Afiyet şifa olsun...