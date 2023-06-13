İlk Türklerin ilk yemeği! Orhun Abidelerinde geçen tarihi tarif

Yerleşik düzene geçen ilk topluluk olarak tarihe adını yazdıran Türkler bu yüzden yemekten giyime kadar zengin bir kültüre sahiplerdir. İlk Türkler yemek tariflerini tarihe ışık tutmak için Orhun Abidelerine kazıttılar. Türk topraklarının hepsinde yer alan bu tarif Asya ülkeleri tarafından da oldukça sevildi. Özellikle Çin İmparatorluğu Türklerle anlaşmaları sırasında kurulan bu sofralara hayran kalırdı.

İLK TÜRKLERİN İLK YEMEĞİ!

Türkler yerleşik hayata gayet modern bir yöntemle geçti. Yemek ve yaşam düzenleri oturduğundan Türkler, tarifler konusunda da hassastı. Yemeklerinde sıklıkla koyun keçi etleri tüketirlerdi. İlk yaptıkları ve en sık tüketilen ise kavurmaydı. Ancak ilk Türkler kavurmayı günümüzdeki gibi hemen tavada yapmıyordu.

ORHUN ABİDELERİNDE GEÇEN TARİF

Etleri uzun süre tüketmek için ve tüm boy ailelerine yetmesi için parçalara ayırır tuzlar kaldırırlardı. Türkler için kavurmanın püf noktası etkin harmanla bekletilmesiydi. Taze eti bir bütün olarak tüketmeyi tercih ederlerdi.

İlk Türkler etleri şimdiki kuşbaşı denilen yöntemden biraz daha büyük parçalar. Yüksek ateşe koydukları bir çanağın içinde kendi yağı ve suyuyla pişirir. İçerisine o zaman bitkiler taze toplanırdı. Bu yüzden direk olarak nane atarlardı. Etler kavrulduktan sonra iri buğdaydan etin yağıyla bulgur yaparlardı.

Günümüzde de yaygın olarak sevilen bu menünün ilk ata Türklerden miras kaldığını çoğu kişi bilmez. Bu yemek genellikle düğünlerde ve savaştan bir gün önce ya da savaş sonrası kutlamalarda yapılırdı.