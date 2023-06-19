Karaciğeri cam gibi temizleyen besin! Elma reçeli nasıl yapılır?

Karaciğer, vücutta yağ ve toksin bırakmaz. İşlevselliği açısından ciltten kalbe kadar birçok faydası vardır. Ancak yanlış beslenme ve çevresel etkiler nedeniyle karaciğer hasar aldığında vücutta çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Bunların önüne geçmek için sık sık karaciğer temizlenmeli.

Karaciğerin fonksiyonunu artıran besinlerin başında elma gelir. Elmadan yapılan reçel ise karaciğer için tam bir doğal ilaçtır. Peki evde elma reçeli en sağlıklı nasıl yapılır? Sizler için bu sorunun yanıtını araştırdık.

ELMA REÇELİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 adet elma

1 adet tarçın

1 yemek kaşığı bal

6 su bardağı su

3 adet karanfil

1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Öncelikle elmaların sap kısmını kesip dörde ayırın. İçindeki çekirdek ve saplarını çıkarın ancak çöpe atamayın.

Kurutup çay formunda tüketin. Elma sapı ve çekirdeği kabızlığı önler.

Ardından dilimleri küp küp kesin.

Suyla beraber derin bir tencereye ilave edip kaynatın.

Kaynama aşamasında içine bal ve limon suyunu koyun.

Karıştırma işlevine devam ederken tarçın ve karanfilleri de ekleyin.

Arından 15 dakika karıştırmadan kaynatın.

Ocağın altını kapatın.

Bira dinlendikten sonra içinden çubuk tarçını ve karanfili çıkarıp kavanozlara doldurun.

Sabah kahvaltısında bir kaşık tüketin.

Afiyet şifa olsun...