Nikotin deposu tarif! Patlıcanlı sigara böreği nasıl yapılır?

Sigara böreği Türk mutfağının en sık tercih edilen lezzetidir. Sigara böreği denilmesindeki neden ise yufkaların sigaralar gibi sarılmasından kaynaklıdır. Peynirli, kıymalı ve patatesli yapılan bu lezzete sizler için farklı bir boyut kattık. Nikotin deposu patlıcan sayesinde vücudun ihtiyacı olan doğal nikotin sağlanır. Bu da sigara tüketimini azaltmada etkilidir.

Doğadaki en güçlü nikotin kaynağı olan patlıcan sigara bıraktırmak için çalışma yürüten uzmanlar tarafından da tavsiye edilir. Nikotin aslında vücudun ihtiyacı olan bir maddedir. Ancak sigaradaki nikotin kimyasallarla deforme edildiğinden zararlı hale gelir.

PATLICANLI SİGARA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Bu börek sayesinde vücuttaki kimyasal nikotin yerine doğal nikotin almış olursunuz.

MALZEMELER

2 adet patlıcan

2 diş sarımsak

1 adet soğan

2 yemek kaşığı krema

Tuz, karabiber, kimyon,

3 yemek kaşığı yağ

2 yemek kaşığı sade soda

12 yaprak üçgen yufka (hazır)

YAPILIŞI

Patlıcanları bıçakla delip fırına koyun.

Közlenen patlıcanları ufak ufak kesin.

Bir tavaya bir yemek kaşığı zeytinyağı koyun.

Soğanı küp küp kesip üzerine ilave edin.

Ardından sarımsağı da koyup patlıcanları ekleyin.

Karıştırıp baharatları koyun ocaktan alın.

Bir kasede yağ ve sodayı karıştırın.

Üçgen yufkaların içine fırça yardımıyla bu karışımı sürüp ardından patlıcanı az bir miktar koyun sarın.

Kızgın yağda kızartıp süzme yoğurtla beraber servis edin.

Afiyet şifa olsun...