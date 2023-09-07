Katır kutur turşuların sırrı Anadolu kadınlarında! Suları köpürmeden kış boyu saklayın

Kış aylarında çorba yanına kahvaltıya hemen hemen her yemeğe yakışan turşuların katır kutur olması için sizlere Anadolu kadınlarının sır gibi sakladığı o yöntemleri bulduk. Suları köpürmeden kış boyu saklayacaksınız. İşte Anadolu kadınlarının turşu kurma yöntemleri...

Katır kutur turşuların sırrı Anadolu kadınlarında! Suları köpürmeden kış boyu saklayın
Katır kutur turşuların sırrı! Suları köpürmeden kış boyu saklayın
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Turşu kurma adeta bir marifet gerektirir. Anadolu kadınları ise uzun yıllardır katı kutur turşularının sırlarını herkesten saklamayı başardı. Adeta kış boyu saklanan çorbanın makarnanın fasulyenin yanına yakışan turşuları gelin beraber yapalım. Eylül sonuna kadar kurulan turşuları yapmadan önce bu haberi okuyun! 

Suları köpürmeden bozulmadan havaları kaçmadan uzun süre muhafaza edilen turşular için kolları sıvayın. Rengarenk kavanozlar ve besinler içerdiği probiyotik zengini turşular bağırsaklarda fayda sağlar. 

Turşu kurma

İŞTE KATIR KUTUR TURŞULARIN SIRLARI

Turşuları kurmadan önce tüm sebzeleri iyice yıkayın. Bir köşede kurutun. Sebzelerin 2 katı olacak şekilde su ayarlayın. Yani 1,5 kilo sebzeye 3 litre su yeterli olacaktır. 

Kornişonları iğne ile delin deniliyor. Ancak bu yöntem turşuyu yumuşatır. Bu yüzden delmeden bekletin. Turşu içine karnabahar lahana ve havuç koyacaksanız da yumuşayan sebzeleri diğerlerine oranla daha az tutun. 

Temiz 3 litrelik bir kavanozun dibine kaynatılmış 3 yemek kaşığı nohut koyun. Ardından bir demet maydanozu açıp serin. 

Turşu kurma

Sonra sarımsakları yerleştirin. Kurunca sakın çeşme suyu kullanmayın. Çeşme suyu turşuyu yumuşatır. Hazır su ile kurun ancak hazır suyun içine 2 tane yumurta koyup 15 dakika bekletin. Yumurta suyun sodyum oranını dengeler. 

Ayrıca turşuyu kurunca kaya tuzu kullanın. Diğer tuzlar suyun yapısını bozar.  3 litre suya 1 su bardağı kaya tuzu kullanın. Bunun yanı sıra bir su bardağı kadarda sirke ekleyin. 

Sirke turşunun bakterilenmesini ve suyunun köpürmesini engeller. Malzemeleri koyup yerleştirdikten sonra ağzını iyice kapatın. 10 gün boyunca güneş görmeyen serin bir yerde bekletin. 

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