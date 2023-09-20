Kelle paçaya 10 basan yemekler! Kolajenin hası bu tarifte...

Gençliğin, diriliğin sırrı olduğunu artık hepimizin bildiği kolajenin takviye olarak değil besinlerle alınmasının daha faydalı olduğu ortaya çıktı biz de uzmanlardan tariflerimizi kaptık geldik! Kelle paçaya 10 basan yemekler! Kolajenin hası bu tarifte...

Kelle paçaya 10 basan yemekler! Kolajenin hası bu tarifte...
Kelle paçaya 10 basan yemekler! Kolajenin hası bu tarifte...
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Son yıllarda, kolajen özellikle kozmetik sektöründe popüler hale gelmiştir. Bunun nedeni, yeterli kolajen seviyelerinin sağlıklı bir cilt için genç ve güçlü bir görünüm sağlamasıdır. Ancak vücuttaki kolajen seviyeleri yaşla birlikte azalır. 18-29 yaşları arasında bu kayıp başlar ve 40 yaşından sonra yılda yaklaşık %1 oranında azalabilir. 80 yaşına geldiğinizde ise kolajen seviyeleri genellikle %75'e kadar düşebilir. Yaşlanma, doğal bir süreçtir ve birçok insan tarafından ertelemek istenen bir süreçtir. Bu nedenle, kolajen takviyeleri gibi ürünler sık sık reklamlarda karşımıza çıkar. Ancak vücudun kolajen üretimini doğal yollarla desteklemek de mümkündür.

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KELLE PAÇAYA 10 BASAN YEMEKLER! KOLAJENİN HASI BU TARİFTE...

Uzmanlar, cilt sağlığı ve gençliği için takviyeler yerine diyetin önemli bir rol oynadığını belirtiyorlar. Bunun nedeni, kemik suyu gibi yiyeceklerin vücudumuzun biyolojik olarak kullanabileceği bir kolajen formu içermesidir. Bu, doğal kaynakların takviyelere göre daha üstün olduğu anlamına gelir.

Kinoalı Somon Tarifi: Somon, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olup kemik sağlığı, eklem sağlığı ve beyin fonksiyonları için önemlidir. Bu tarifte somon, kolajen artırıcı besinlerle birleştirilerek harika bir yaşlanma karşıtı öğün elde edilir.

Kelle paçaya 10 basan yemekler! Kolajenin hası bu tarifte...

Malzemeler:

  • 1 fincan pişmiş kinoa
  • 30 gram somon
  • 2 dilim limon
  • 2 dilim doğranmış tatlı patates
  • 3-4 yaprak lahana
  • 1 doğranmış arpacık soğanı
  • 1 dilimlenmiş avokado

Sos İçin:

  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı şarap
  • 2 doğranmış sarımsak
  • Yarım limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • İsteğe göre tuz ve biber

Yapılışı:

  • Tatlı patatesi 200 derecede fırında pişirin ve son 12 dakika kala somon, arpacık soğan, zeytinyağı, karabiber ve limon dilimlerini ekleyin.
  • Sosa girecek malzemeleri bir kapta karıştırın.
  • Ayrı bir kaseye lahana ve kinoayı yerleştirin. Pişen tatlı patates ve somonu ekleyin. Ardından arpacık soğanları ve avokadoyu ekleyin.
  • Sosu bu karışıma gezdirin.

Kelle paçaya 10 basan yemekler! Kolajenin hası bu tarifte...

Lavaşta Avokado Soslu Tatlı Patates Tarifi: 

Malzemeler:

  • Yarım fincan pişmiş kakao
  • 2 tavuk göğsü
  • 1 soyulmuş ve dilimlenmiş tatlı patates
  • 1 yemek kaşığı dilimlenmiş kırmızı soğan
  • 1 yemek kaşığı dilimlenmiş soğan
  • 1 yemek kaşığı pişmiş siyah fasulye
  • 4 tane lavaş ekmeği

Sos İçin:

  • Yarım avokado
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • Yarımşar çay kaşığı kimyon, kırmızı biber, sarımsak tozu, pul biber
  • Yarım limon suyu

Yapılışı:

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