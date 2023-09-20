Kahvaltıda közlenmiş patlıcanlı yumurta ile nikotin dopingi! Tarife bayılacaksınız...

Patlıcan, içerdiği vitaminler ve mineraller sayesinde kemik oluşumunu destekleyerek, anemi semptomlarını azaltabilir. Ayrıca, patlıcan diyabet yönetimine ve sindirim sistemi düzenlemeye yardımcı olabilir. Patlıcanın her gramında 100 nanogram nikotin bulunur. Patlıcan, tütünden sonra en yüksek nikotin içeriğine sahip besin olarak bilinir. Ancak patlıcandaki nikotin miktarı, pasif sigara içmenin neden olduğu etkilerden çok daha zararsızdır.

Yumurtanın içinde ise, insan vücudu tarafından kendi başına üretilmeyen 9 farklı temel amino asit olan proteinin yapı taşları bulunmaktadır. Orta boy bir yumurtada yaklaşık 6 gram protein bulunmaktadır. Amino asitler, insan vücudu tarafından kendi başına üretilemeyen bileşiklerdir. Bu amino asitlerin yarısı yumurtanın beyazında bulunmaktadır. Yumurtanın beyaz kısmı, yağ ve kolesterolün sınırlı bir miktarını içerir. Bu nedenle yumurta, kalori başına diğer birçok gıdadan daha fazla vitamin, mineral ve amino asit benzeri besin içermektedir.

Kahvaltının veya akşam yemeğinin vazgeçilmezi olan nefis ve besleyici bir tarif arayışındaysanız, işte size hem basit hem de lezzetli iki farklı yumurtalı köz patlıcan tarifi!

KAHVALTIDA KÖZLENMİŞ PATLICANLI YUMURTA İLE NİKOTİN DOPİNGİ! TARİFLERE BAYILACAKSINIZ...

Tarif 1: Yumurtalı Köz Patlıcan Kavurması (1-2 Kişilik)

Malzemeler:

2 adet orta boy patlıcan

1 adet soğan

1 çay kaşığı tuz

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Nasıl Yapılır:

İlk adım olarak patlıcanları közleyin ve kabuklarını soyun. Daha sonra küp küp doğrayın.

Bir tavaya sıvı yağ ekleyin ve doğradığınız soğanı pembeleşinceye kadar kavurun.

Soğanlar pembeleştikten sonra doğradığınız patlıcanları ekleyin ve kavurmaya devam edin.

Patlıcanlar iyice kavrulduktan sonra 2 yumurtayı ayrı bir kapta çırpın ve patlıcanların üzerine ekleyin.

Karışımı 5-6 dakika kadar pişirin. Son olarak maydanoz ekleyip servis edebilirsiniz.

Tarif 2: Yumurtalı Köz Patlıcan (6-8 Kişilik)

Malzemeler:

5-6 adet közlenmiş patlıcan

1 baş kuru soğan

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tereyağı

4 adet yumurta

Tuz

Nasıl Yapılır:

Patlıcanları közleyin, soyun ve ince ince doğrayın.

Soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayın ve zeytinyağında kavurun.

Üzerine tereyağı ekleyip yumurtaları kırın, tuz ekleyin ve karıştırarak pişirin.

Yumurtalar piştikten sonra doğradığınız patlıcanları ekleyin ve biraz daha kavurun.

Yumurtalı köz patlıcanınız hazır! Kahvaltıda veya akşam yemeğinde servis edebilirsiniz.

Her iki tarif de hem pratik hem de lezzetli bir seçenek sunuyor. Hangisini tercih ederseniz, afiyet olsun!