Kışlık kahvaltılara yakışacak cevizli acı sos nasıl yapılır? Kahvaltılık acuka tarifi

Soğuk bir sabaha sıcacık kızarmış ekmek üstüne sürülen insanın içini ısıtıp enerji yükleyen güzel bir kahvaltılık sosla başlamak gibisi var mı? Kışlık kahvaltılara yakışacak cevizli acı sos nasıl yapılır? Kahvaltılık acuka tarifi:

Kışlık kahvaltılara yakışacak cevizli acı sos nasıl yapılır? Kahvaltılık acuka tarifi
Kışlık kahvaltılara yakışacak cevizli acı sos nasıl yapılır? Kahvaltılık acuka tarifi
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Kahvaltı sofralarının ve mezelerin vazgeçilmezi olan cevizli acılı ezme tarifini sizlerle paylaşacağız. Bu pratik tarifle, sabah kahvaltılarınızı veya atıştırmalıklarınızı lezzetlendirebilirsiniz. Özellikle kışın soğuk günlerde hem lezzetli hem enerji yükleyen, bağışıklık destekleyen bir tarif olarak kullanabilirsiniz. İşte cevizli acılı sos tarifinin malzemeleri ve yapılışı:

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KIŞLIK KAHVALTILARA YAKIŞACAK CEVİZLİ ACI SOS NASIL YAPILIR? KAHVALTILIK ACUKA TARİFİ:

Malzemeler:

  • 4 dolu kaşık acı biber salçası
  • 2 dolu yemek kaşığı domates salçası
  • Yaklaşık 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

Kışlık kahvaltılara yakışacak cevizli acı sos nasıl yapılır? Kahvaltılık acuka tarifi:

  • 3-4 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Tuz (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  • Ceviz hariç tüm malzemeleri bir mikser veya robotun içine alın. Malzemeleri iyice karıştırana kadar işleme geçirin.
  • Karışımın kıvamını aldığında iri dövülmüş cevizleri ekleyin ve karıştırmaya devam edin.
  • Cevizli acılı sosu servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirerek ve isteğe bağlı olarak cevizle süsleyerek servis edebilirsiniz.
  • Kışlık kahvaltılara yakışacak cevizli acı sos nasıl yapılır? Kahvaltılık acuka tarifi:

Bu lezzetli sosu kahvaltıda ekmeğin üzerine sürüp afiyetle tüketebilirsiniz. Ayrıca, kavanoza alarak buzdolabında uzun süre saklayabilirsiniz.

Kahvaltılık cevizli acı sos, pratik hazırlanışı ve zengin lezzeti ile sofralarınıza renk katacak. İsteğinize göre acısını artırabilir veya azaltabilirsiniz. Ayrıca, bu tarife peynir ekleyerek farklı bir lezzet deneyimi yaratabilirsiniz. Kendi damak zevkinize uygun olarak tarifi özelleştirebilirsiniz. Şimdi, cevizli acılı sosu tarifinin tadını çıkarmanın zamanı!

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