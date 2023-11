Soğanın En Güzel Hali! Et Yemeklerinizin Yanına Yakışacak Nefis Soğan Mezesi!

Soğan, mutfağımızda ve hemen hemen her yemeğimizde kullandığımız sebzelerden biridir. Her yemeğe ayrı lezzet katan soğan, başlı başına bir lezzet deposudur. Yemeklerin vazgeçilmezi soğan, hem çiğ hem de pişirilerek tüketilen bir besindir. Doğal antibiyotik kaynağı olarak bilinen ve her yemeğe ayrı yakışan soğanın bambaşka tarifiyle geldik. İşte sofralarınıza yakışacak nefis soğan mezesi tarifi…

Soğan mezesi, et yemeklerinin yanına özellikle de mangalın yanına çok yakışın nefis bir lezzet. Kebapçıdakileri ve lokantadakileri aratmayacak muhteşem bir soğan mezesi. Bu lezzete bayılacaksınız. İddia ediyoruz soğan hiç böyle lezzetli olmamıştı. İşte nefis soğan mezesi tarifi…

Nefis Soğan Mezesi Tarifi

Malzemeler;

5 adet küçük boy kuru soğan

Üç yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı sumak

Yarım tatlı kaşığı toz biber

Yarım tatlı kaşığı pul biber

Yarım tatlı kaşığı karabiber

Yarım tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1 tutam maydanoz

Hazırlanışı;