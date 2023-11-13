Soğanın En Güzel Hali! Et Yemeklerinizin Yanına Yakışacak Nefis Soğan Mezesi!
Et yemeklerinizle tüketebileceğiniz nefis soğan mezesi tarifine bayılacaksınız! Soğanın en güzel hali! Sofralarınızdan eksik edemeyeceğiniz mükemmel bir lezzet! Nefis soğan mezesi tarifini sizin için araştırdık! İşte soğan mezesi tarifinin tüm detayları…
Soğan, mutfağımızda ve hemen hemen her yemeğimizde kullandığımız sebzelerden biridir. Her yemeğe ayrı lezzet katan soğan, başlı başına bir lezzet deposudur. Yemeklerin vazgeçilmezi soğan, hem çiğ hem de pişirilerek tüketilen bir besindir. Doğal antibiyotik kaynağı olarak bilinen ve her yemeğe ayrı yakışan soğanın bambaşka tarifiyle geldik. İşte sofralarınıza yakışacak nefis soğan mezesi tarifi…
Soğan mezesi, et yemeklerinin yanına özellikle de mangalın yanına çok yakışın nefis bir lezzet. Kebapçıdakileri ve lokantadakileri aratmayacak muhteşem bir soğan mezesi. Bu lezzete bayılacaksınız. İddia ediyoruz soğan hiç böyle lezzetli olmamıştı. İşte nefis soğan mezesi tarifi…
Nefis Soğan Mezesi Tarifi
Malzemeler;
- 5 adet küçük boy kuru soğan
- Üç yemek kaşığı sıvı yağ
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- Yarım tatlı kaşığı sumak
- Yarım tatlı kaşığı toz biber
- Yarım tatlı kaşığı pul biber
- Yarım tatlı kaşığı karabiber
- Yarım tatlı kaşığı kimyon
- 1 tatlı kaşığı nar ekşisi
- 1 tutam maydanoz
Hazırlanışı;
- Soğanlarınızı 4 parça olacak şekilde kesin.
- Doğradığınız soğanları kızgın tavaya koyun ve üzerine sıvı yağı ekleyin.
- Soğanlarınızın üzerine tuz ekleyerek kapağını kapatın ve bir süre orta ateşte pişirmeye bırakın.
- Soğanlar yumuşadıktan sonra içerisine; sumak, toz biber, pul biber, karabiber be kimyonu ekleyerek güzelce karıştırın.
- Güzelce karıştırdığınız soğanlarınızın altını kapatıp, üzerine kapağını kapatarak soğumaya bırakın.
- Soğan mezenizi servis etmeden önce üzerine nar ekşisi gezdirin ve maydanoz serptikten sonra bir kez karıştırın.
- Soğan mezeniz servise hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz.