Çocuklarınız Bu Lezzete Bayılacak! Soğan Halkasını Aratmayan Nefis Çıtır Kabak Tarifi!

Nefis tadıyla sofralarınıza tat kuracak hem sağlıklı hem de lezzetli çıtır kabak tarifini sizin için araştırdık! Yedikçe yiyeceğiniz ve tadına bayılacağınız çıtır kabak tarifinin tüm detayları yazımızda!

Soğan Halkasını Aratmıyor!

Hem görünüşüyle hem de tadıyla soğan halkasını aratmayan oldukça pratik ve sağlıklı bir atıştırmalık tarifiyle geldik. Çocuklarınız bu lezzete bayılacak! Artık çocuğunuz kabak yerken bahane üretmeyecek! Çocuklar genelde yeşil kabaktan pek haz etmezler, fakat bu tarifle çocuklarınıza yeşil kabağı yedirebileceksiniz. Sağlıklı bir atıştırmalık arıyorsanız bu tarif tam size göre! Çıtır kabağı ister kahvaltılarınızda, ister ara öğünlerinizde, ister akşam yemeklerinizde, ister meze niyetine, isterseniz de ara öğünlerinizde atıştırmalık olarak gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. İddia ediyoruz bu lezzete bayılacaksınız! İşte nefis çıtır kabak tarifi…

Çıtır Kabak Tarifi

Malzemeler;

2 tane yeşil kabak

1 şişe maden suyu

Biraz buz

Biraz un

Tuz

Hazırlanışı;