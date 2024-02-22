Esenyurt'ta CHP-DEM Pazarlığı! "Peşkeş çektikleri örgütün adı PKK"

CHP, İstanbul Esenyurt'ta ittifak yapmasına rağmen Dem Parti belediye başkan adayı gösterdi. Dem Parti, CHP'den 8 isim istedi. Bu pazarlıklara Vatan Partisi Esenyurt Belediye Başkan adayı Mehmet Kürşat Bozkurt'tan tepki geldi. Bozkurt, Esenyurt'un PKK'ya peşkeş çekildiğini ifade etti.

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CHP, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanlığı için aday ilan ettiği Ali Gökmen'i DEM Parti ile yaptığı pazarlık sonucu geri çekti. Gökmen'in yerine DEM Parti kontenjanı olarak yorumlanan Prof. Dr. Ahmet Özer'i aday gösterdi. Ancak DEM Parti daha fazlanı istedi.

'Kent uzlaşısı' adı altında yapılan ittifak sonrası CHP'nin meclis üyeliği için hazırladığı listeye DEM Parti'nin tepki gösterdiği iddia edildi. DEM parti, CHP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin tarafından hazırlanan listeye en az 8 kişi yazdırmak istedi. DEM Parti'nin teklifinin CHP tarafından olumsuz karşılandığı öne sürüldü. Talepleri karşılanmayan DEM, hazırda olan kendi listelerini ilçe seçim kuruluna verdi.

DEM Partili Süleyman Avşar, Esenyurt adayı olarak ortaya çıktı, "Listemizi verdik. Esenyurt'ta seçime giriyoruz" açıklaması yaptı. Vatan Partisi Esenyurt Belediye Başkan adayı Mehmet Kürşat Bozkurt, Esenyurt'un kirli pazarlıklara alet edilemeyeceğini vurguladı.

DEM ile anlaşma var protokol yok!DEM ile anlaşma var protokol yok!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# chp # DEM Parti # vatan partisi
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