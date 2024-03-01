Kurum'dan İmamoğlu'na sert eleştiri! "Yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı biliyor ama..."

Murat Kurum Ekrem İmamoğlu'na "CHP kongrelerinde delegeleri ayarlamayı iyi biliyor. Orada yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı iyi biliyor. Ama belediyecilikten bihaber." dedi.

Editör: Uğur Çam

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye' programında konuştu. Rakibi Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Kurum, "CHP kongrelerinde delegeleri ayarlamayı iyi biliyor. Orada yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı iyi biliyor. Ama belediyecilikten bihaber." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmaların izinin Türkiye'nin her yerinde görülebileceğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman iftiralar ve dedikoduların içinde olmayacağız. Birileri gibi yol yürüdüğümüz, 'dava arkadaşımız' dediğimiz arkadaşlarımızı, büyüklerimizi sırtından hançerlemeyeceğiz. 'Ablam ablam' dediği İYİ Parti Genel Başkanı'nı bugün yolda görse yolunu değiştirir. Hani ablandı, ne oldu? Elinden tuttuğu il başkanı dava arkadaşını, yol arkadaşını saf dışı bıraktı. Kiminle yol yürüdüyse onu saf dışı bırakmakta üstüne yok. İş hizmete, esere geldiğinde orada yok, yeller esiyor. İstanbullu bugün kırgın, sen burayı yarı zamanlı belediyecilik yaparak yönetemezsin. Arada bir belediyeye uğrayıp 'Acaba belediyede bir iş var mı?' anlayışıyla İstanbul'u yönetemezsin."

Kurum, mevcut İBB yönetimin 115 bin konut sözü verip sadece 5 bin konut inşa ettiğine, 230 kilometre metro hattı sözüne rağmen sadece 8 kilometrelik hat yaptığına dikkati çekerek "Reklam bütçesi, depreme ayırdığı bütçenin 2 katı...'İsrafı bitirdik' deyip, boy boy tabelalara reklam verme bedeli kaç lira biliyor musunuz? 175 milyon lira. İki günlük konsere 550 milyon harcayan anlayış CHP kongrelerinde delegelerini ayarlamayı iyi biliyor. Yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı iyi biliyor, bu işleri iyi biliyor ama belediyecilikten bihaber." dedi.

Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un 650 bin konut vaadini gerçekçi bulmadıEkrem İmamoğlu Murat Kurum'un 650 bin konut vaadini gerçekçi bulmadıSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Murat Kurum # ekrem imamoğlu # chp # ak parti
Çok Okunanlar
Emekli maaşlarıyla ilgili konuşulan rakam!
Emekli maaşlarıyla ilgili konuşulan rakam!
Emekli maaşını taşıyanlara 15000 lira promosyon
Emekli maaşını taşıyanlara 15000 lira promosyon
Kira beyannamesi nasıl verilirken nelere dikkat edilmeli?
Kira beyannamesi nasıl verilirken nelere dikkat edilmeli?
Arda Güler hangi takıma transfer oluyor?
Arda Güler hangi takıma transfer oluyor?
Ülkelerin haftalık çalışma saatleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Ülkelerin haftalık çalışma saatleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Öne Çıkanlar PUTİN'İN DÜNYAYI SARSAN HALKA SESLENİŞ KONUŞMASININ TAMAMI TÜRKÇE ALTYAZILI | ULUSAL HABER PUTİN'İN DÜNYAYI SARSAN HALKA SESLENİŞ KONUŞMASININ TAMAMI TÜRKÇE ALTYAZILI | ULUSAL HABER Esnafa müjde! Kredi limiti artırıldı! Esnafa müjde! Kredi limiti artırıldı!