Kurum'dan İmamoğlu'na sert eleştiri! "Yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı biliyor ama..."

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Üreten İstanbul Büyüyen Türkiye' programında konuştu. Rakibi Ekrem İmamoğlu'na yüklenen Kurum, "CHP kongrelerinde delegeleri ayarlamayı iyi biliyor. Orada yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı iyi biliyor. Ama belediyecilikten bihaber." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde yaptıkları çalışmaların izinin Türkiye'nin her yerinde görülebileceğini anlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Hiçbir zaman iftiralar ve dedikoduların içinde olmayacağız. Birileri gibi yol yürüdüğümüz, 'dava arkadaşımız' dediğimiz arkadaşlarımızı, büyüklerimizi sırtından hançerlemeyeceğiz. 'Ablam ablam' dediği İYİ Parti Genel Başkanı'nı bugün yolda görse yolunu değiştirir. Hani ablandı, ne oldu? Elinden tuttuğu il başkanı dava arkadaşını, yol arkadaşını saf dışı bıraktı. Kiminle yol yürüdüyse onu saf dışı bırakmakta üstüne yok. İş hizmete, esere geldiğinde orada yok, yeller esiyor. İstanbullu bugün kırgın, sen burayı yarı zamanlı belediyecilik yaparak yönetemezsin. Arada bir belediyeye uğrayıp 'Acaba belediyede bir iş var mı?' anlayışıyla İstanbul'u yönetemezsin."

Kurum, mevcut İBB yönetimin 115 bin konut sözü verip sadece 5 bin konut inşa ettiğine, 230 kilometre metro hattı sözüne rağmen sadece 8 kilometrelik hat yaptığına dikkati çekerek "Reklam bütçesi, depreme ayırdığı bütçenin 2 katı...'İsrafı bitirdik' deyip, boy boy tabelalara reklam verme bedeli kaç lira biliyor musunuz? 175 milyon lira. İki günlük konsere 550 milyon harcayan anlayış CHP kongrelerinde delegelerini ayarlamayı iyi biliyor. Yol yürüdüğü arkadaşlarını saf dışı bırakmayı iyi biliyor, bu işleri iyi biliyor ama belediyecilikten bihaber." dedi.