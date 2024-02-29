Ekrem İmamoğlu Murat Kurum'un 650 bin konut vaadini gerçekçi bulmadı

Yerel seçim çalışmalarında adayların programları yoğunlaştı. Her gün 3-4 programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile rakibi Murat Kurum yine atıştı.

Editör: Uğur Çam

İmamoğlu, AK Parti'nin 650 bin konut yapma vaadinin gerçekçi olmadığını söyledi. Kurum ise mevcut yönetimin 5 yılda iş insanlarını ve esnafı ihmal ettiğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum konuşmalarında yine birbirlerine yüklendi.

İmamoğlu, '650 bin konut yapacağız' projesinin gerçekçi olmadığını belirtti. "Seçime giderken yalan söylüyorlar" dedi. Kurum ise mevcut yönetimin 5 yılda iş insanlarını ve esnafı ihmal ettiğini belirtti.

Seçimler yaklaşırken Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında tartışmalar devam ediyorSeçimler yaklaşırken Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında tartışmalar devam ediyorSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Murat Kurum # ekrem imamoğlu
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