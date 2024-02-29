Seçimler yaklaşırken Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında tartışmalar devam ediyor

AK Parti ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları yine birbirine yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu, kendilerinden önce kentin her köşesinin ihmal edildiğini söyledi. Mevcut yönetimi eleştiren Murat Kurum ise İstanbul'da yaşamanın çileye dönüştüğünü ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bulgur Palas açılışında, Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum, Arnavutköy’de konuştu.

İmamoğlu, kendilerinden önce kentin her köşesinin ihmal edildiğini ifade etti. Kurum ise mevcut yönetimin israf politikası izlediğini söyledi.