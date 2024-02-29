Seçimler yaklaşırken Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum arasında tartışmalar devam ediyor

Kurum ve İmamoğlu arasında tartışma bitmiyor. Yerel seçimlere giderken iki isim yine birbirlerini eleştirdi. Kurum İstanbul'da yaşamın çileye dönüştüğünü belirtirken İmamoğlu, kendinden önce kentin her yerinin ihmal edildiğini söyledi.

Editör: Uğur Çam

AK Parti ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları yine birbirine yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu, kendilerinden önce kentin her köşesinin ihmal edildiğini söyledi. Mevcut yönetimi eleştiren Murat Kurum ise İstanbul'da yaşamanın çileye dönüştüğünü ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Bulgur Palas açılışında, Cumhur İttifakı’nın adayı Murat Kurum, Arnavutköy’de konuştu.

İmamoğlu, kendilerinden önce kentin her köşesinin ihmal edildiğini ifade etti. Kurum ise mevcut yönetimin israf politikası izlediğini söyledi.

Kurum'dan İmamoğlu'na "ulaşım" eleştirisi! "Yüzde 89 başarısız"Kurum'dan İmamoğlu'na "ulaşım" eleştirisi! "Yüzde 89 başarısız"Yerel Yönetimler

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ekrem imamoğlu # Murat Kurum # ak parti # chp # istanbul büyükşehir belediyesi
Çok Okunanlar
Somali'den sonra Cibuti! Onları Türk askeri eğitecek
Somali'den sonra Cibuti! Onları Türk askeri eğitecek
Avrupa Parlementosu'ndan ilk! Gazze için ateşkes çağrısında bulunuldu
Avrupa Parlementosu'ndan ilk! Gazze için ateşkes çağrısında bulunuldu
Şafak vakti ucuz et kuyruğu
Şafak vakti ucuz et kuyruğu
Seçimler yaklaşırken İmamoğlu ve Kurum arasında tartışmalar devam ediyor
Seçimler yaklaşırken İmamoğlu ve Kurum arasında tartışmalar devam ediyor
Fatih Sultan Mehmed'in hayatı TRT'de dizi oldu
Fatih Sultan Mehmed'in hayatı TRT'de dizi oldu
Öne Çıkanlar Hamas: " Türk Hükümeti'nden..." - Hamas liderlerinden Dr. Basem Naim Ulusal Kanal'a konuştu! Hamas: " Türk Hükümeti'nden..." - Hamas liderlerinden Dr. Basem Naim Ulusal Kanal'a konuştu! Yürüyüşe diye çıktı iki gündür haber alınamıyor! Yürüyüşe diye çıktı iki gündür haber alınamıyor!