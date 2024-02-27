Kurum'dan İmamoğlu'na "ulaşım" eleştirisi! "Yüzde 89 başarısız"

Mevcut yönetimi eleştiren Kurum, İmamoğlu'nun 35 ulaşım vaadinin sadece 4 tanesini bitirildiğini söyledi. İmamoğlu ise Kurum'un sunduğu projelerin gerçekçi olmadığını ifade etti. Kurum, trafik nedeniyle 288 saat kaybedildiğini belirtirken, İmamoğlu, "Bu acemi aday, İstanbul adaylığı bir kaç beden büyük geldi" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Güngören Halk Buluşmasında, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum ise “Çilesiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. İmamoğlu, "Kötü bir sınav veriyor. Keşke projelerini anlatsa da dinlesek" derken, Kurum, "340 kilometre metro var. 5 yılda 2 katına çıkartacağız" diyerek vaatlerini açıkladı.

İmamoğlu, Kurum'un sunduğu projelerin gerçekçi olmadığını ifade ederek, "Yapamayaacğı işleri sunma konusunda maharet gösteriyor" ifadelerini kullandı. Mevcut yönetimi eleştiren Murat Kurum ise 35 ulaşım vaadinin sadece 4 tanesinin bitirildiğini söyledi. AK Parti adayı, İstanbul'daki trafik çilesini bitirme sözü verdi.

Öte yandan Konuşması sırasında bir grup İmamoğlu'nu protesto etti.